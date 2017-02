'Gezond in je vel zitten heeft ook wel iets'

HUMO Wat kunnen we van Saint Amour verwachten dit jaar?

Pepijn Lanen «Nou, de opzet is wat anders dan andere jaren, heb ik begrepen. Er is nu een hoofdgast – Herman – waar alles om draait. Iedere avond staan er nog twee andere schrijvers of dichters geprogrammeerd. Daar ben ik een aantal keer eentje van. Gaaf, hoor.»

HUMO Je hebt al op het Saint Amour-podium gestaan?

Lanen «Ja, afgelopen weekend in Breda. Ik werd geacht Stella Bergsma te interviewen, maar ik moet eerlijk zeggen dat die rolverdeling vooral op papier bestond. Niet dat ik het niet serieus neem, hoor. Een aantal weken terug moest ik flink wat mensen interviewen voor een ander project, en ik had me geweldig voorbereid. Ik wist helemaal wanneer ik wat in welk gesprek wilde planten, en toen...»

HUMO Laat me raden – die fuckers weigerden te luisteren en deden gewoon waar ze zin in hadden. Welkom in mijn wereld, Pepijn.

Lanen (lacht hard) «Ja, dat vat de gelegenheid wel lekker samen. Het verbaasde me ook niet zo, hoor. Het was meer dat ik erg goed beslagen ten ijs wilde komen. Maar zoals wel vaker moest ik constateren dat je er beter van kunt uitgaan dat een gesprek nooit verloopt zoals je van tevoren in gedachten had, en er gewoon moet zijn, in het moment. Dan krijg je ook een echt gesprek, als je tenminste luistert, en het ook een beetje spannend durft te laten worden.»

'Alles wat ik doe, draait om taal'

HUMO Pepijn de interviewer: dat vond ik wel geestig, gezien het etiket dat jullie met De Jeugd op dat vlak hebben.

Lanen «Je bedoelt natuurlijk dat we een stel lastige gasten zouden zijn.»

HUMO Jullie hebben het best vaak bont gemaakt.

Lanen «Kijk, toen we met Watskeburt in 2005 een nummer 1-hit scoorden, uit het fucking niets, waren we helemaal niet opgewassen tegen al die aandacht. Of toch niet een hele zomer lang. En dan kun je je het wel voorstellen: je gaat van festival naar festival naar tv-show, en overal krijg je wodka aangeboden, en het is warm, en je bent jong… Maar vaak was het ook simpelweg omdat de andere kant zich niet had voorbereid. Als je daarover nadenkt, is dat best wel beledigend. Nu heb ik net gezegd dat je beter in het moment kunt zitten dan het allemaal te willen regisseren, maar je moet wel een beetje weten wie je tegenover je hebt, hè? Wij kwamen bij dj’s die gewoon niks deden. Die zetten de microfoon aan en zeiden: ga je gang maar. Vermaak ons. Nou, dan kun je het ook krijgen.»