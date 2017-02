''Mama, ik neem alleen de beste drugs.' Dat stelde haar wel gerust'

Showalter is het soort man dat, als wij hem in een Brusselse lobby ontmoeten, geen vraag nodig heeft om van wal te steken.

Tim Showalter «Toen ik aan ‘Hard Love’ begon, was ik net in dub verzeild geraakt. Diepe dub, straight outta Kingston-seventies stuff. Mijn plaat klinkt in geen geval als een dub-plaat, maar het wilde van die muziek zit er zeker in.»

HUMO ‘Hard Love’ is een rockplaat waarop bijna niets conventioneel klinkt. Veel te luide gitaarsolo’s, misplaatste tamboerijnen en geluidseffecten, noem maar op. En toch heb ik bij elke uitspatting gedacht: joepie!

Showalter (enthousiast) «Dat is dus die dub-invloed! Als je voor het eerst naar Lee ‘Scratch’ Perry of King Tubby luistert, dan schrik je je bij momenten ook te pletter (lacht). Wat de mix van de plaat betreft, mag ik echter niet met alle eer gaan lopen: mijn producer Nicolas Vernhes (zie ook Spoon en The War On Drugs, red.) heeft geweldig werk geleverd. Meer dan eens zei hij: ‘Nu ga ik iets heel geks doen.’ Waarop ik: ‘Te gek!’ (lacht) De beste platen zijn die waarop iets maar één keer gebeurt. Als je iets afwijkends hebt gevonden dat goed klinkt, sla er de luisteraar dan niet mee om de oren. Doe het één keer, en dan nooit meer. Jonny Greenwood is daar fenomenaal goed in. Er zijn songs van Radiohead die ik al twintig jaar ken, maar waarin ik nog altijd nieuwe dingen ontdek.

»Aanvankelijk probeerde ik een plaat te maken waarop ik alles exact aanpakte zoals op ‘HEAL’. Sterker: die plaat was klaar, maar telkens als ik ernaar luisterde, verveelde ik me te pletter. En om eerlijk te zijn, verveelde ik me al terwijl we ze aan het maken waren. Ik heb ze gewoon weggegooid. Voor we aan deze begonnen, hebben we ons in de handen gewreven en gezegd: ‘Laten we ons eens goed amuseren.’