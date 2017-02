Heleen Debruyne: 'Madonna noch hoer'

Baldadig? Dacht ik. Provocatief? Het hoofdpersonage dat in mijn achterhoofd elke dag meer kabaal maakt, is niet eenduidig sympathiek, een beetje verward en klaar voor een seksueel reveil. Maar ze neukt niet om te provoceren, ze neukt omdat ze openspat van de onderdrukte goesting.

Dat de redacteur haar verkeerd inschatte, kan ik hem niet aanwrijven. Seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen staan vandaag volop in de belangstelling en op de agenda van politici. Dat is goed, dat is nodig. Maar uit de vele artikels en discussies over het onderwerp spreekt een treurig eenzijdig vrouwbeeld. De vrouw, het arme slachtoffer, struikelt door een donker bos, achter elke boom schuilt wel een mannetje met vieze bedoelingen. Op haar rug is zonder haar weten een papiertje geprikt: verkracht me, verneder me. Ook de mannen komen er in dat universum bekaaid af: zij heten hongerig te zijn, nooit te vertrouwen, ze willen immers alleen maar seks, het liefst nog zonder knellend rubbertje. Zo leren wij vrouwen al heel jong op onze hoede te zijn. Voor seksueel geweld. Voor geslachtsziekten. Voor zwangerschap. Op straat. In de klas. Op het werk. Thuis. ‘Wees voorzichtig!’ horen we. Het gevaar schuilt in donkere hoekjes en kleine lokaaltjes, in microscopische virusdeeltjes en altijd, altijd in de hoofden van de mannen die ons omringen. Aardige mannen leren dus om geduldig en beleefd te zijn, de tere vrouwtjes voorzichtig te benaderen, hun brute verlangen niet te bruusk op te dringen.

Vrouwelijke seksualiteit werd nochtans eeuwenlang juist als een onstuitbare, potentieel vernietigende kracht gezien. Kijk maar naar de oermythe van het christendom: Eva’s verlangen, waarin ze die sullige Adam meesleept, leidt tot de zondeval. Je hoeft niet veel fantasie te hebben om in de begerige slang een symbool voor seks te lezen.