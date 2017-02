Eeuwig spits Jan Mulder: 'José Izquierdo, winnaar van de Gouden Schoen'

‘José Izquierdo van Club Brugge is winnaar geworden van de Gouden Schoen, de trofee voor de beste voetballer in de Belgische competitie in 2016. Izquierdo bleek een dankbare winnaar. Hij hield niet op met feestvieren. Op het Gala in Lint, in de auto op weg naar Brugge, bij het stadion en de volgende dag: hij vierde feest.

Het bestuur van Brugge had met metershoge witte kapitalen het Jan Breydelstadion omgedoopt tot Izquierland. José genoot ervan en wij genoten mee. De hele staf, van terreinknecht tot poetsvrouw, van suppoost tot materiaalverzorger, was uitgenodigd voor de lunch: gelukkige club. Makelaar Norman Capuozzo van Go Pro Sport Management (slogan: ‘We Build Stars’) was het gelukkigst. ‘Hij is nu goud waard, hè?’ Capuozzo sprak de woorden met een olijke verwijzing naar het goud van de Gouden Schoen, maar in alle ernst hoopt de agent op een lucratieve transfer deze zomer, wanneer hij, zijn hot property José en Club Brugge de winst gaan verdelen.

In zijn geboorteland Colombia was het nieuws van de Gouden Schoen voor Izquierdo volgens Capuozzo ‘ingeslagen als een bom’, ‘de media waren in shock’. De topclubs met het grote geld wonen niet in Colombia. Waar zou Capuozzo zijn goudhaantje kunnen slijten voor een prijs die hoger is dan de twee keer 20 miljoen die Racing Genk vroeg en kreeg voor Ndidi en Bailey? Misschien nog eens aanbellen bij HSV, dat Izquierdo vorig jaar al wilde hebben. Of belt HSV zelf? Zien ze in Hamburg het Gala van de Gouden Schoen op VTM en denken dan: ‘Hebben we het nummer van Capuozzo nog?’