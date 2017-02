De dokter schetst de ideale man: 'Half Obama, half Trump'

Je moet het The Donald nageven: er wordt over hem gesproken, en dat zal nog een tijdje zo blijven. In veel gezinnen is het vaste prik: eer de kinderen hun eerste boterhammetje voorgeschoteld krijgen, hebben mama en papa al gegoogeld wat de Grote Doener alweer heeft uitgespookt. Maar er begint ook een Trump-vermoeidheid de kop op te steken. Meer en meer mensen zijn de krantenkoppen en nieuwsberichten over de man spuugzat. Hoe valt het ene met het andere te rijmen?

Dr. Koen De Zeulder «Dat valt niet te rijmen, ik merk dat in mijn spreekkamer. Velen zijn ziekelijk geobsedeerd door die man.»

HUMO Vanwaar die obsessie?