Koppensneller Herman Brusselmans: 'Studio Brussel is een centrum van muf ruikend testosteron'

‘Dat is toch een ware schande. Iedere feminist en antiseksist moet hiertegen in het verweer komen, met mij op kop. Let op, zoals ieder normaal mens vind ik dat mannen veel betere muziek maken dan vrouwen, kinderen, homo’s, moslims, gehandicapten of dwergen, maar dat wil niet zeggen dat vrouwen minder aan bod dienen te komen in om het even welk programma waarin muziek wordt gedraaid.

Op de koop toe zijn er wel degelijk een aantal vrouwen die weleens een leuk voosje in elkaar geflanst hebben, en dan denk ik vooral aan Courtney Love, Linda Ronstadt, Ellen ten Damme, Hope Sandoval, Maria McKee en Lady Linn. Deze laatste, een goeie vriendin van mij, ging ik even bezoeken om haar inzake de muziekcatastrofe van Studio Brussel een hart onder de riem te steken. The Lady liet mij binnen in haar kleine doch propere woninkje en bood mij een kop koffie aan.