Reese Witherspoon en Nicole Kidman ruilen film voor televisie in 'Big Little Lies'

Tijdens een fundraiser voor een lagere school wordt iemand vermoord teruggevonden. Wie het slachtoffer is, blijft onduidelijk, maar de dood lijkt iets te maken te hebben met een incident kort tevoren op de school. Na afloop van de eerste schooldag beschuldigde een meisje toen één van haar klasgenootjes van pestgedrag en mishandeling, wat de jongen zelf ontkende. De beschuldiging dwingt de moeders een kamp te kiezen en zorgt ervoor dat hun schijnbaar perfecte leventje helemaal overhoop wordt gehaald. En uiteindelijk leidt ze dus ook tot een moord, zoals via flashbacks druppelsgewijs duidelijk wordt.

Dat is het uitgangspunt van ‘Big Little Lies’, een boek van de Australische schrijfster Liane Moriarty (ook bekend van ‘Het geheim van mijn man’) dat enkele jaren geleden wereldwijd een bestselller werd. En dus ook van de zevendelige minireeks waarmee de Amerikaanse betaalzender HBO hoopt dit voorjaar evenveel succes te hebben. Aan de star quality zal het in ieder geval niet liggen, want zoals zo vaak bij HBO oogt de line-up bepaald indrukwekkend. Het scenario voor ‘Big Little Lies’ werd geschreven door David E. Kelley, de man achter reeksen als ‘Ally McBeal’ en ‘The Practice’; de regie van alle zeven afleveringen was in handen van Jean-Marc Vallée, de Canadees die voor ‘Dallas Buyers Club’ een Oscarnominatie kreeg en nu voor het eerst voor de televisie aan de slag ging.

Vóór de camera staat ook veel mooi volk, van opkomend talent Shailene Woodley (bekend van de ‘Divergent’-films) en Zoë Kravitz tot gevestigde waarden als Laura Dern en Alexander Skarsgård. En vooral Reese Witherspoon en Nicole Kidman, natuurlijk: de twee Hollywoodberoemdheden spelen niet alleen een hoofdrol – respectievelijk als de energieke, ratelende Madeline Martha Mackenzie, het prototype van de helicopter mom, en de tragische Celeste Wright, wier ogenschijnlijk gelukkige huwelijk eigenlijk een hel is – maar treden ook op als executive producers en lagen aan de basis van de verfilming.

Reese Witherspoon «Een paar jaar geleden kreeg ik het boek in handen terwijl ik op een filmset stond. Een producent dacht dat het me wel zou interesseren. Ik las het en was er meteen weg van. In de eerste plaats omdat het een sappig en spannend verhaal is: een whodunit waarbij je tot het einde moet wachten om te weten wie er vermoord is, en dus ook wie het gedaan heeft. Maar ook omdat het boek over vijf sterke en complexe vrouwen gaat, heel verschillende personages die veel aspecten laten zien van wat het vandaag betekent om vrouw te zijn – van een jonge, alleenstaande moeder over een vrouw met een nieuw samengesteld gezin tot een working mom. Dat trok me aan, dus wou ik meteen de rechten kopen – en daar kwam Nicole op de proppen.»

Nicole Kidman «Reese belde me op om te vragen of ik mee wou werken aan de verfilming van ‘Big Little Lies’, net op het moment dat ik me klaarmaakte om naar Australië te vertrekken. Dus stelde ik voor om langs te gaan bij Liane Moriarty om de rechten te bespreken. Ik heb Moriarty toen de belofte gedaan dat de serie daadwerkelijk gemaakt zou worden, én dat zowel Reese als ik er zeker in mee zouden doen. Daarmee was de deal beklonken.»

Vrouwenstemmen

HUMO Oorspronkelijk moest ‘Big Little Lies’ een film worden. Waarom hebben jullie beslist om er een miniserie van te maken?

Witherspoon «Om dit verhaal in twee uur te vertellen, hadden we véél te veel moeten knippen in het boek: een paar verhaallijnen zouden gesneuveld zijn, wellicht hadden zelfs een paar personages in hun geheel moeten verdwijnen. Terwijl net die diversiteit me aantrok in de roman. Wanneer ik onze prille plannen deelde met mensen die het boek kenden, zeiden die altijd meteen dat ik Madeline moest spelen, dat zij perfect bij mij paste. Maar ik had daar nog niet zo over nagedacht omdat ik mezelf in verschillende personages herkende. Ik ben óók moeder geworden op mijn 22ste, zoals Jane Chapman; net zoals Madeline ben ik gescheiden en hertrouwd toen ik 40 was; en ik ben een working mom zoals Renate Klein. Die veelheid aan verhalen over vrouwen maakt het boek zo rijk. Ik ben altijd op zoek geweest naar projecten waarin je verschillende vrouwelijke stemmen kunt laten horen, en in dat opzicht was ‘Big Little Lies’ het nirwana. Heel lang heeft die discussie dus niet geduurd (lacht).»