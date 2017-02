Zijn moeder vertelde me dat hij dat appje aan haar had laten zien met de vraag: ‘Gaat het wel goed met Arnon? Is hij ziek? Gaat hij dood of zo?’ Kennelijk was hij van mij geen liefdesbetuigingen gewend, eerder plagerijen, maar plagen is ook liefde. Misschien moest ik hem eens bellen, dat was beter. Toen ik hem eindelijk te pakken had, zei hij: ‘Dag Grunberg, wat is er?’

Hij klonk als een baas die gestoord werd door zijn ondergeschikte. Vermoedelijk gaf dat de verhoudingen goed weer. ‘Hoe gaat het me je?’ vroeg ik. ‘Best,’ antwoordde hij. ‘Ik geef je mijn moeder, we hebben genoeg gepraat. Morgen verder.’ (Arnon Grunberg)

