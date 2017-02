De 5 manipulerende meesterbreinen achter 'De mol' komen uit hun pijp

''De mol' maken is zo vermoeiend dat je soms niet anders kunt dan elkaar afblaffen'

De kandidaten die niet op de knop voor zich duwden, hielpen mee geld te winnen voor de groep. Maar de eerste vijf die wél duwden, waren zeker van een zitje op de vlucht naar Zuid-Afrika.

Jeroen Mertens «Het leek ons enorm interessant om de deelnemers op die manier voor te stellen aan de kijkers, aan de hand van een dilemma: zij of de groep. Alleen deelde je de groep zo in twee: zij die drukten, en zij die voor het collectief kozen en dat niet deden. We hebben er dan ook voor gezorgd dat de proeven die erna kwamen net heel verenigend waren.»

Joren Creylman «Dat was nodig, anders riskeerden we dat de groep te bitter werd. Als kijker moet je bij ‘De mol’ in de eerste plaats het gevoel krijgen dat je erbij wil zijn.

»Door ‘De mol’ te maken zijn we zo’n beetje experts in de sociale psychologie geworden. Zo merkten we bij die bewuste eerste proef dat diegenen die met z’n drieën overlegd hadden, niet op de knop drukten, terwijl zij die slechts één andere kandidaat gezien hadden, sneller voor zichzelf kozen.»

Raf Berghmans «We hebben erg lang gediscussieerd over die eerste proef. Op de redactie vonden sommigen het maar logisch dat iedereen zou drukken, terwijl anderen dan weer dachten dat níémand dat zou durven. In realiteit bleek het mooi fiftyfifty te zijn – ideaal, maar dat konden we niet voorspellen toen we eraan begonnen.»

HUMO Hebben jullie alle proeven eerst zelf uitgeprobeerd, zoals vorig jaar?

Christoph Cuypers «De meeste. Ik heb bijvoorbeeld die kantelende stoel uit de eerste aflevering uitgeprobeerd, om te testen hoe dat voelt.»

Berghmans «Veel proeven werden dit jaar in België getest, door de kandidaten van vorig jaar, die nog altijd heel hecht zijn. Het doet deugd om te zien dat die groep een jaar later nog altijd zo goed aaneenhangt. Je hebt die mensen per slot van rekening zelf samengebracht.»

Creylman «Sommige mensen zijn echt opengebloeid sinds hun deelname aan ‘De mol’. Hanne, bijvoorbeeld, die het vorig jaar tot in de finale heeft geschopt: ik denk dat ze in Argentinië een paar keer tegen haar grenzen is aangebotst, en dat ze die daardoor heeft kunnen overstijgen. Mooi om te zien.»

HUMO Voor dit seizoen moesten jullie niet meer opboksen tegen de mythe van de originele reeks van ‘De mol’. Was er daardoor meer zelfvertrouwen?

Mertens «Ik vind van wel. Ik denk dat we dit seizoen nog meer gedurfd hebben dan vorig jaar, en niet alleen qua proeven. Alles is net iets groter en intensiever geworden.»

Mathias De Neve «Om je een idee te geven: vorig jaar hadden we 550 uur aan materiaal gedraaid. Nu zaten we aan 980 uur. Vooral omdat we nóg meer camera’s meegenomen hebben, maar ook omdat de proeven vaak grootser waren. Het gevolg is dat de afleveringen gemiddeld tien minuten langer duren dan die van vorig jaar.»

Mertens «Mochten we vorig jaar geprobeerd hebben om dít seizoen te draaien, dan was het ons niet gelukt, vrees ik.»

Creylman «We waren het aan onszelf verschuldigd om het groter aan te pakken. Als tv-maker beoordeel je jezelf aan de hand van het laatste wat je gemaakt hebt, en dan wil je het de volgende keer nog nét iets beter doen.»

HUMO Een gedachte die me geregeld te binnen schiet als ik naar ‘De mol’ kijk, is: wat moet er ongelofelijk veel geld mee gemoeid zijn. Kregen jullie een blanco cheque?

Mertens «Onbeperkte fondsen bestaan niet, maar we zijn onze producers Leen (Lombaert) en Mathieu (de Rijcke) eeuwig dankbaar voor de manier waarop ze, soms met de moed der wanhoop, al onze ideeën in realiteit probeerden om te zetten. Voor ons is het gemakkelijk om te zeggen dat we voor het openingsbeeld een vliegtuig, elf identieke BMW’s en een loods willen, maar zij moeten dat zien te regelen.»