Buurman, wat doet u nu?

Eén – 6 februari – 504.804 kijkers

Als ik al íéts met Cath Luyten gemeen heb dan is het wel dat zij tot op zekere hoogte van Holland houdt, landje aan de voormalige Zuiderzee. Om lucht te geven aan die betrekkelijke affectie voor de noorderburen, gaat zij met een cameraploeg bij bekende Nederlanders logeren, wier plaatselijke faam enigszins de Belgische grens is overgewaaid. Op Nederlandse bodem gebruikt Cath Luyten, mogelijk voor de contrastwerking, graag Vlaamse uitdrukkingen. Ze had het over ‘met de poepers zitten’, wat haar couleur locale wel ten goede zal komen, maar ‘de boekskes’, waarmee ze weekbladen bedoelde, kun je ook in Vlaanderen nog het best aan types overlaten met wie ik liever niets te maken heb.

In de eerste aflevering van het tweede seizoen van ‘Buurman, wat doet u nu?’ trok Cath Luyten naar het villadorp Blaricum in het Gooi, waar Gordon, zanger, televisiepersoonlijkheid en entrepreneur, niet onder probeert te doen voor andere nieuwe rijken. Hij woont er grootschalig en doet er boodschapjes met een Hummer, rollend materieel dat in een tot puin geschoten oorlogszone thuishoort. In Blushing, één van de twee horecazaken die hij er bezit, ried hij Cath Luyten de flat white aan, een kopje koffie dat naar zijn zeggen een doubleshot-cappuccino was: méér moest zij er in wezen niet achter zoeken. Gordon had stilaan tabak van zijn kast van een huis in het Gooi, en hij baalde ook danig van de uitgestrekte tuin eromheen, zodat hij de hele zwik van de hand wilde doen: ‘Als je ergens 2,9 miljoen in een ouwe sok hebt liggen…’ Ik dacht ondertussen alleen maar aan het verbluffende realiteitsgehalte van de vermakelijke televisieserie ‘Gooische vrouwen’.