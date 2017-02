Nooit meer griep! De fabels, de feiten en tips om gezond te blijven: 'Blijf lekker thuis'

'Ga niet de held uithangen op het werk als je griep hebt, maar blijf lekker thuis'

HUMO De griep houdt dezer dagen lelijk huis: bent u al door het virus geveld, dokter?

Patrick Lacor (professor infectieziekten aan het UZ Brussel) «Nee, want ik laat me elk jaar inenten met het griepvaccin.»

HUMO Is dat verplicht voor dokters?

Lacor «Nee, wij staan niet op de lijst van de Hoge Gezondheidsraad (onderdeel van de FOD Gezondheid, red.). Wel risicogroepen zijn 65-plussers, mensen met chronische ziekten die het afweersysteem verzwakken – hart- of longziekten, diabetes, multiple sclerose, hiv, kanker – kinderen met chronische aandoeningen en zwangere vrouwen.

»Artsen en verpleegkundigen komen elke dag in contact met al die risicogroepen en zouden zich dus ook moeten laten inenten. Maar slechts 45 procent van de zorgverstrekkers doet dat: vrij weinig, dus. Ze denken vaak: ‘Ik ben jong en gezond, waarom zou ik me laten vaccineren?’ Een stevig contrast met de 65-plussers: van hen heeft zo’n 60 procent een griepspuit gekregen. Ook mensen die onder één dak wonen met chronisch zieken, zouden zich beter laten inenten.»

'Hoest niet in je hand, maar in een papieren zakdoekje of in een elleboogplooi. Of draag een maskertje'

HUMO Sommige mensen die een griepspuit krijgen, klagen dat ze er even ziek van worden als van griep. Kan dat?

Lacor «Dat hoor je inderdaad af en toe, maar dat een griepvaccin ongezond zou zijn, is absoluut onjuist. Het klassieke vaccin bestaat uit kleine onderdelen van het virus, maar je wordt nooit met een volledig virus ingespoten. Griep krijgen van een griepspuit kan níét. De volgende dag kun je wel een beetje koorts krijgen, zoals bij elk vaccin, want dat trapt je afweersysteem in gang. Maar die temperatuurstijging is nooit gevaarlijk en is ook snel weer voorbij. Alleen mensen met een allergie voor kipeiwit moeten opletten, en ook mensen die heel sterk op een eerste vaccin reageerden. Maar het gaat om een verwaarloosbaar kleine groep.

»Ben jij eigenlijk ingeënt tegen griep?»