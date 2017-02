'We zijn op een heel beangstigend moment van de geschiedenis beland'

HUMO Mag ik u eerst gelukwensen met uw 70ste verjaardag? ‘Je bent de winter van je leven ingegaan,’ schreef u al in 2011, op uw 64ste. Het wordt toch niet té koud?

PAUL Auster «Nee, het gaat goed, dank je. Van de lente, de zomer en de herfst van je leven kun je zeggen dat ze elk twintig jaar duren, van het winterseizoen weet je het gewoon niet: het kan één dag duren, maar ook dertig of veertig jaar. Ik ontmoette vele jaren terug een keer de Franse acteur Jean-Louis Trintignant. Hij was toen een stuk voorbij de 70 maar zei dat hij zich jonger voelde dan toen hij 50 was. Ik denk dat hij gelijk heeft: wanneer je 70 bent, waardeer je het enorm dat je hier nog kunt rondlopen, gewoon bestáán voelt al als een zegening.»