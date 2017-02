Het geld van de gemeenten: burgemeester Peter Reekmans (LDD) legt uit hoe de regels worden omzeild

'Waarom denkt u dat water, elektriciteit en afval bij ons zo duur zijn geworden?'

Er is heel wat gebeurd sinds anderhalve week geleden bekend werd dat de Gentse schepenen Tom Balthazar (SP.A) en Christophe Peeters (Open VLD) zich jaarlijks 19.000 euro bruto lieten uitbetalen voor een zitje in Publipart. Binnen de kortste keren werd duidelijk dat alle partijen, in alle provincies, mee aanschoven aan de buffettafels van de intercommunales. De Antwerpse N-VA-schepen Koen Kennis was één van de grootste schnabbelkampioenen, met 18 betaalde mandaten en een nettoloon van 7.237 euro per maand. En Siegfried Bracke – als Kamervoorzitter de best betaalde politicus van het land met een nettomaandwedde van 16.000 euro – bleek per jaar nog minstens 12.000 euro bruto te scheppen als adviseur van Telenet.

Plots gingen op de partijhoofdkwartieren de ogen open en regende het voorstellen om schoon schip te maken. Dat Peter Reekmans de wantoestanden vorig najaar al had aangeklaagd in zijn boek ‘Dorpstraat Wetstraat’, was iedereen ontgaan.

Peter Reekmans «De verbazing is hypocriet. Alle partijen wisten hoe het eraan toeging. De eerste keer dat ik in het parlement de graaicultuur en de macht van de intercommunales aankaartte, werd ik uitgescholden voor stielbederver. Het boegeroep kwam van links en rechts. Op de dag dat we debatteerden over de stijgende energiearmoede, gaf ik toenmalig minister van Energie Freya Van den Bossche een toegangsticket voor een concert dat georganiseerd werd door het distributienetbedrijf Infrax. Dat nodigde 3.000 gemeenteraadsleden en hun partners uit voor een feestje met uitgebreid buffet, gratis drank en optredens van topartiesten. Kostprijs: bijna 500.000 euro. Op een moment dat steeds meer gezinnen hun energiefactuur niet meer konden betalen. Freya zag de perversiteit daarvan in en schafte die cadeaus af. Maar de graaicultuur bleef bestaan.»

'De N-VA moet vooral zwijgen over de Waalse ziekte. Die partij heeft in recordtempo een hoog PS-gehalte gekregen'

HUMO Mia Doornaert zei in ‘De afspraak’ dat ze de schandaalsfeer overdreven vindt, omdat er geen illegale zaken zijn gebeurd.

Reekmans «Maar het is wel ondemocratisch en onethisch. Intercommunales zijn gecreëerd om gemeenten te laten samenwerken voor taken die ze niet alleen aankunnen: de voorziening van elektriciteit, water, gas, afvalverwerking, sociale huisvesting, crematoria… De oorspronkelijke bedoeling was goed, maar het zijn gaandeweg bestuurlijke gedrochten geworden, waarop elke democratische controle ontbreekt.

»Een voorbeeld: vroeger had je in Oost-Vlaanderen de intercommunale TMVW, een simpel waterbedrijf voor negen gemeenten. Die negen werden er al snel zesendertig en in 2014 heeft TMVW, samen met Solar Invest en het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent, bovendien de holding Farys opgericht. In de raad van bestuur van Farys zitten kleppers die je in veel intercommunales tegenkomt: Daniël Termont (SP.A), Etienne Schouppe (CD&V), Geert Versnick (Open VLD), Jean Vandecasteele (SP.A), Christophe Peeters, Andries Gryffroy (N-VA)… Samen zijn Farys en TMVW goed voor 389 politieke bestuursmandaten. Voor een bedrijf met amper 784 personeelsleden! Dat is je reinste graaicultuur, en alle partijen doen eraan mee. Groen doet altijd alsof het witter dan wit wast, maar hun Gentse schepen Filip Watteeuw zit ook in Farys. Ik heb van hem nooit enige kritiek opgevangen.»