Recordaantal spoorlopers in 2016: 7 doden, 679 incidenten, 1.981 uren vertraging

'Als je de trein hoort aankomen, is het al te laat'

In 2016 werden 679 incidenten met spoorlopers gemeld: een verontrustend record.

Frédéric Petit (woordvoerder Infrabel) «Er gaat geen dag voorbij of we zien spelende kinderen langs het spoor, jongeren die selfies nemen of stoere spelletjes spelen, pendelaars die een kortere weg willen nemen via de sporen, wandelaars die hun hond uitlaten. Op en rond de sporen lopen is verboden, maar in België lijkt niemand zich daaraan te storen. Tot een paar jaar geleden schommelde het aantal voorvallen rond de 500, maar in 2015 was er plots een forse sprong naar 573. Vorig jaar waren het er nog eens ruim honderd meer. En dat zijn alleen maar de gevallen die gemeld werden: de werkelijke cijfers liggen stukken hoger.»

HUMO Hoe detecteren jullie die spoorlopers?

Petit «Meestal zijn het de treinbestuurders die aan de verkeersleiding melden dat ze iemand langs de sporen zien lopen, soms zijn het ook buurtbewoners. Er gaat dan onmiddellijk een alarmsignaal naar alle treinbestuurders in de betrokken zone. Gevolg: het treinverkeer wordt stilgelegd, of de treinen rijden verder met 5 kilometer per uur. Dat zorgt natuurlijk voor gigantische vertragingen.

»In november vorig jaar hadden we twee markante voorvallen op de Brusselse Noord-Zuidas, het drukste knooppunt van het land. Op maandag 21 november liep daar een jongeman op de sporen en werd het treinverkeer 25 minuten stilgelegd. Toen de politie ter plaatse kwam, was de vogel al gaan vliegen, maar zijn korte wandeling zorgde ervoor dat 117 treinen in totaal 23 uur vertraging opliepen. Drie dagen later was het weer prijs: spoorlopers tussen Schaarbeek en Brussel-Noord zorgden toen voor 45 uur vertraging bij 225 nationale en internationale treinen. Ook toen werd het treinverkeer maar een halfuur stilgelegd, niet eens tijdens de spitsuren, maar de impact is enorm. Spoorlopers zijn de grootste oorzaak van vertragingen: elke dag gemiddeld 5,5 uur. In 2016 zorgde dat voor een totaal van 1.981 uur, bijna een verdubbeling tegenover twee jaar voordien.»