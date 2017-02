'Vroeger was het idee: het is beter dat een crimineel de dans ontspringt dan dat een onschuldige wordt opgesloten. Nu lijkt het omgekeerd'

In het kantoor van de Gentse strafpleiter hangt een cartoon van Pirana aan de muur. Een bende uitgelaten gangsters bouwt een feestje onder de titel: ‘Wapenhandelaars vrij wegens procedurefout’. De advocaat van de bende heeft nog een verzoek, gevangen in een tekstballon: ‘En nog iets… ze willen hun kalasjnikovs terug.’

Die advocaat was járen geleden Joris Van Cauter. Hij won de zaak voor de wapenhandelaars op grond van telefoontaps die onder zijn impuls nietig werden verklaard. Van Cauter, die als procedurepleiter het vak leerde van Hans Rieder, zegt met een zweem van heimwee: ‘Toen leidden procedurefouten nog tot vrijspraak.’

HUMO Nu niet meer?

Joris Van Cauter «Door de mediatisering van justitie wordt bijna geen enkele fout van het parket nog gesanctioneerd. Een huiszoeking zonder huiszoekingsbevel is geen probleem meer. Dat passeert.»

'De eindvordering van het federaal parket is dat hij niet zal worden vervolgd'

HUMO En dat is tegen uw godsdienst?

Van Cauter «Vroeger was het idee: het is beter dat een crimineel de dans ontspringt dan dat een onschuldige wordt opgesloten. Nu lijkt het omgekeerd. Ik betreur die evolutie.

»Justitie moet almaar sneller en efficiënter, en tegelijk goedkoper, waardoor het risico op fouten toeneemt. Moordzaken, verkeerszaken waarbij ouders een kind hebben verloren, worden afgewerkt in enkele uren tijd. Ik pleit voor méér tijd. Trek voor betwiste zaken een week uit, verhoor getuigen, zoek naar de waarheid. En laat andere zaken buiten justitie: snelheidsovertredingen, het negeren van een rood licht – daar is de meerwaarde van een advocaat of een rechter gering.»