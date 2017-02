Nazisympathieën, belastingontwijking en slimme communicatie: het geheim en het succes van IKEA

'Stichter Ingvar Kamprad is de gierigste multimiljardair ter wereld: hij koopt zijn kleren op de rommelmarkt'

In december was ik nog in de IKEA-vestiging in Wilrijk. De zoon wilde beddengoed, ik ging mee als pakdrager. Veel klanten lijken hier thuis te zijn. Ze steken hun hoofd in lege kastjes, draaien aan knoppen van koude fornuizen en openen kranen zonder water. Op een Hyllestad-matras ligt een koppel met jas en schoenen aan. Ze staren naar het plafond met de ventilatiebuizen en denken na over de prijs.

Ik kijk naar de labels. Matrasbeschermers uit Litouwen. Porselein uit Roemenië. Schapenvacht uit Vietnam. Broodmandjes uit China. Kokosmatten uit India. Servetten uit Slowakije. Tapijten uit Turkije. Theelichtjes uit Polen. En keukenhanddoeken uit Bangladesh, toch zo’n 8.000 kilometer van Wilrijk. Een lukrake steekproef, want in elke IKEA liggen bijna tienduizend producten. Maar hoeveel daarvan komen nog echt uit Zweden?

'Het echte machtscentrum ligt in het belastingparadijs Liechtenstein: dat hebben ze 22 jaar geheimgehouden'

Begin januari. Met de trein ben ik op één dag in Zuid-Zweden. Achter de spoorwegbrug van Älmhult strekt zich een grote parking uit onder de hardwitte schijnwerpers. Daar is het IKEA-hotel, het enige ter wereld. Ik vermoed dat zowat alle meubels, lampen en gordijnen uit de catalogus komen. Toch heb ik niet het gevoel in een toonzaal te logeren. Daarvoor ontbreken de potloden en de ballenbadkamer. Aan de balie checken executives in: vanuit de hele wereld komen ze hier seminaries en opleidingen volgen. Ik ben de vreemde eend. Ik ben hier niet op uitnodiging van IKEA en ik slaap in een gezinskamer met vier kajuitbedden; dat is goedkoper dan een eenpersoonskamer. De kamertemperatuur is 21 graden, te warm om te slapen. De receptionist zegt dat er niets aan te doen is: ‘uit duurzaamheidsoverwegingen’ worden airco en verwarming centraal aangestuurd. Ik leg me te rusten in een broeikas.

'Op internationale meetings of bij feestelijke openingen van winkels krijg je altijd die gewone man te zien die net uit het magazijn lijkt te komen, niet de CEO-miljardair.'

De volgende morgen heb ik afgesproken met Bosse Vikingson (62). Een stoere naam voor een minzame man met een breekbare glimlach. Vikingson woont 37 jaar in Älmhult en werkt al dertig jaar voor Smålandsposten. Dat dagblad heeft zes redacties en vijftig journalisten in de provincie Småland. Hij heeft tientallen stukken over IKEA geschreven. Hij is een gedreven onderzoeksjournalist en een actief bestuurslid van de Zweedse vereniging voor onderzoeksjournalistiek. Tussen z’n langdurige researchopdrachten doet hij ook de gewone verslaggeving: branden, ongevallen, gouden bruiloften en gemeentepolitiek.