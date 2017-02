PrayForSweden: TV-presentatoren als politieke adviseurs van de Amerikaanse president

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 februari 2017

Toch was er in NRC Handelsblad één kop die meer dan alle andere koppen over de Grote Horrorclown onze aandacht trok: ‘Trump echoot exact wat hij net op tv zag’. De auteur van het korte maar buitengewoon verhelderende stuk heet Guus Valk, en beleeft boeiende tijden als VS-correspondent voor datzelfde NRC.

Guus Valk «Donald Trump als president is voor mij zowel een zegen als een vloek: journalistiek gezien is het geweldig, maar de keerzijde is dat ik vaak tot ver na middernacht zit door te werken, en dus weinig slaap heb. Maar goed, Trump zelf slaapt ook niet veel.»

HUMO Vier tot zes uur per nacht, schrijft u.

Valk «Dat is wat enkele medewerkers verklaard hebben aan de Amerikaanse media, en wat je ook kunt afleiden uit Trumps Twittergedrag: veruit de meeste van zijn vele tweets verschijnen ofwel vóór zes uur ’s ochtends ofwel ’s avonds laat, tegen middernacht aan of erna. Toevallig – of juist níét toevallig – zijn dat precies de tijdstippen waarop hij doorgaans televisie kijkt. Mind you: zijn vrouw Melania woont niet in Washington, dus hij heeft de neiging om ’s avonds tot erg laat te blijven doorkijken.

»Trump is een man van vaste gewoontes, en dat is niet veranderd sinds hij president is. Zo kijkt hij nog altijd naar dezelfde politieke praatprogramma’s: ’s morgens zijn dat ‘Morning Joe’ op MSNBC en ‘Fox & Friends’ op Fox News, maar evengoed kijkt hij ook weleens naar de nieuwsprogramma’s van CNN, de zender die hij al meermaals van het verspreiden van nepnieuws beschuldigde. ’s Avonds kijkt hij niet alleen naar Sean Hannity en Bill O’Reilly op Fox News – zijn rechtste bondgenoten, zou je kunnen zeggen – maar ook naar de progressievere Anderson Cooper op CNN. Z’n smartphone ligt al die tijd binnen handbereik, en telkens wanneer hij in één van die programma’s iets opvangt wat hem frappeert, stuurt hij een tweet de wereld in waarin hij niet zelden woordelijk herhaalt wat zonet op tv werd gezegd.

»Een voorbeeld: eind januari dreigde Trump op Twitter met het sturen van federale troepen naar het door bendegeweld geteisterde Chicago, indien de stad zelf ‘die vreselijke slachtpartij’ niet zou aanpakken. Dat deed hij net nadat Bill O’Reilly het over ‘die vreselijke slachtpartij’ had gehad in zijn programma. Idem toen een zekere Gregg Phillips van de organisatie VoteStand op CNN kwam beweren dat er massaal stembusfraude was gepleegd tijdens de laatste presidentsverkiezingen – ten minste drie miljoen stemmen waren volgens hem illegaal. Hooguit een halfuur later verstuurde Trump een tweet waarin hij de woorden van Phillips herhaalde, en eraan toevoegde: ‘Dit moet beter!’ En een paar minuten nadat ze bij ‘Fox & Friends’ klokkenluider Chelsea Manning een ‘ondankbare verrader’ hadden genoemd, deed Trump op Twitter exact hetzelfde. Dat zijn echt geen alleenstaande gevallen: Trumps Twitteraccount fungeert dermate frequent als echoput van zijn favoriete tv-programma’s dat je er bijna je klok op kunt gelijkzetten.»