In het restaurant in Gentbrugge waar we hebben afgesproken, goochelt Patrick Lefevere (62) met het apparaatje dat zijn suikerspiegel meet. ‘Gezien van een zakenman die ook diabeticus is. Ik wist meteen: ‘Dat moet ik hebben.’ In mijn bovenarm zit een chip ingeplant: zo hoef ik niet meer te prikken.’ Marc Sergeant (57) kijkt verwonderd toe, maar blijft zoals altijd de rust zelve. Ze kunnen het goed met elkaar vinden, al lijken ze absolute tegenpolen. De ene bedachtzaam, de andere temperamentvol. Als teammanagers zijn ze ook concurrenten, maar ze beweren elkaar geen stokken in de wielen te steken. Het was trouwens Lefevere die in Sergeant een ploegleider zag, en hem binnenhaalde bij Mapei en Domo-Farm Frites.

HUMO ‘Van Patrick leerde ik hard werken en delegeren,’ zei je ooit.

marc Sergeant «Dat delegeren betekende dat hij vertrouwen in mij had.»

patrick Lefevere «Ik was indertijd bij Mapei één van de eersten die het stuur van de volgwagen afgaf. Ik had 40 renners onder mij, en kon niet alles doen. Daarop volgde een gevecht tussen de ploegleiders. Als Italiaanse-Belgische ploeg zaten we altijd met de twee nationaliteiten in de auto. Tot ik besliste om de Vlaamse klassiekers enkel met Belgen te rijden: ‘Dat zijn hier onze koersen: Marc rijdt, en ik zit ernaast.’»

Sergeant «Dat ontketende een echte revolutie: de Italianen gingen meteen in de eerste wagen zitten, en deden hem – als kleine kinderen – op slot: ‘Voilà, wij rijden ermee!’ (lacht)»

Lefevere «Ik had snel het belang van vips in de volgwagen ingezien. Alleen: je moet de hele dag uitleggen hoe de koers in elkaar steekt, en daarna met die mensen het restaurant én de bar in. Héél vermoeiend. Ik weet nog hoe Marc na tien dagen in de Tour naar mij kwam, met zijn oren tot aan zijn oksels, en zei: ‘Ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik kan niet meer.’ (lacht)»

Sergeant «Soms viel zo’n vip kort na de start in slaap, en werd hij net voor de wielerbaan in Roubaix wakker. ‘Ah, hebben we gewonnen?’»

HUMO Wat is het belang van de Omloop Het Nieuwsblad?

Lefevere «Als je hem wint: zeer belangrijk. Als je verliest ook. Twee jaar geleden reden er drie van onze renners samen met Ian Stannard van Team Sky voorop, en gaven we het toch uit handen. Dan mag je het een heel jaar uitleggen.»

Sergeant «Ik vond dat niet erg, daarmee focuste niemand zich op onze mindere prestatie. Voor de Belgische ploegen is het een belangrijke koers. En dat weten de anderen ook: als er een gat moet worden dichtgereden, kijkt iedereen naar ons.»