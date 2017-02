'Schuld of onschuld maakt geen verschil'

In 1992 las Agnes Steenssens (64) in een nieuwsbrief van Amnesty International een wanhopige oproep van een terdoodveroordeelde jonge zwarte man in de Amerikaanse staat Georgia. ‘Als er ook maar iemand is die mijn menselijkheid ziet, wil die me dan alsjeblieft een kaartje sturen?’ Agnes werd diep geraakt en schreef de man een brief. ‘Ik was niet de enige. Samen met andere briefschrijvers richtte ik Inside-Outside op. Onze vereniging brengt Amerikaanse terdoodveroordeelden en levenslang gestraften in contact met gewone burgers die met hen willen corresponderen.

Ik schreef al snel brieven naar verschillende gevangenen verspreid over de hele VS. Dat waren doorsneebrieven zoals pennenvrienden die schrijven. Tot in 1999 alles veranderde.’

HUMO Hoezo?

Agnes Steenssens «Toen leerde ik David L. Goff kennen. Ik correspondeerde eerst met zijn buurman op death row in Texas. Die man overleed aan de gevolgen van een niet verzorgde hartaanval. David wist hoe gehecht zijn buur aan onze briefwisseling geraakt was. Hij schreef me: ‘Ik ken je niet, maar ik weet hoeveel mijn buurman van je hield. Hij is gestorven en niemand zal je dat laten weten.’ En inderdaad, mijn brieven kwamen ongeopend terug. Return to sender. Ik begon toen naar David te schrijven en ging regelmatig bij hem op bezoek. In 2001 werd hij geëxecuteerd. Hij was onschuldig. Hij was zelfs niet op de plaats van de moord. In Texas en in veel andere staten moet je zelf je onschuld bewijzen en je onderzoek voeren. David was een arme zwarte met een pro-Deo-advocaat die niks ondernam. Na zijn dood hebben wij voor zijn rehabilitatie gezorgd. Maar we hebben nooit een verontschuldiging van de Texaanse justitie gekregen.»

HUMO Was u aanwezig bij zijn executie?

Steenssens «Ja, hij vroeg of ik erbij wou zijn. Hij zei: ‘Ik word hier al tien jaar omringd door mensen die me haten. Blijf bij me wanneer ik moet sterven.’ Die executie was een vreselijk moment. Gelukkig verliep het bij David zonder technische mankementen.