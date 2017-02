'Dode hoek': ex-commissaris en ex-Vlaams Belanger Bart Debie stond model voor Peter Van den Begin

'We sloegen mensen niet tot moes zoals in de film. Maar het ging er soms wel grof aan toe, ja'

‘Een loveseat voor de heren?’

Nou, dat hoeft niet meteen. Bart Debie (42) en ik hebben elkaar immers net, aan de ticketbalie van Kinepolis Antwerpen, voor het eerst de hand geschud. Het is met voorsprong mijn meest bizarre valentijnsdate ooit: zo meteen zal ik met gewezen gemeenteraadslid en ex-woordvoerder van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement naar de film ‘Dode hoek’ kijken, met Peter Van den Begin in de hoofdrol. In het begin van de film is Jan Verbeeck – het personage van Van den Begin – een politiecommissaris die op een doortastende manier de Antwerpse drugsbrigade leidt, en op het punt staat om over te stappen naar een op law-and-order verlekkerde extreemrechtse partij. Het is makkelijk zoeken naar gelijkenissen, want van 1998 tot en met 2003 was Debie – als twintiger! – zo’n politiecommissaris.

Bart Debie «Leona Detiège was toen nog burgemeester van Antwerpen. Zij gaf me een heel heldere opdracht: de Atheneumwijk in Antwerpen Noord – van oudsher een socialistisch bolwerk – opkuisen. Die wijk was verloederd: er waren grote problemen met vreemdelingen, drugs en prostitutie. Ik moest de criminaliteit daar op alle mogelijke vlakken doen dalen. Toen dat min of meer gelukt was, kreeg ik de taak om het Falconplein op te kuisen. (Lachje) Je hoort het: opkuisen is een term die al langer gebruikt wordt in de politiek. Illegalen opsporen, jagen op drugsdealers, de Albanese en Georgische maffia bestrijden: ik werd niet betaald om met bloemen in mijn haar op een bakfiets door Borgerhout te rijden, vrolijk ‘What a Wonderful World’ zingend.»

HUMO In ‘Dode hoek’ is Jan Verbeeck een grofgebekte en opvliegende commissaris. Herkent u zich in hem?

Debie «Ik was wel zo grofgebekt, maar niet zo opvliegend – het personage is een wel heel agressief ventje.»

HUMO U had wel de naam erg agressief te zijn.

Debie «Impulsief: dat is het juiste woord. In de film gaat Verbeeck er meteen op af wanneer hij een tip krijgt: zo was ik ook. Dat was niet altijd even verstandig. Maar het kon in die tijd, omdat ik me gesteund voelde door het parket.

»We spreken nu over de tijd net vóór de politiehervorming. We hadden een heel goed contact met de rijkswachtpost in de Korte Vlierstraat. Op een bepaald moment zaten we met hetzelfde probleem: onze ‘klanten’ kenden onze anonieme dienstvoertuigen. We hebben toen ons autopark uitgewisseld: wij reden met de Nissan Primera’s van de rijkswacht, de rijkswacht met onze Opel Vectra’s. Daar was geen juridisch kader voor, en volgens mij waren we zelfs niet verzekerd. Maar het was een geweldige vondst: we hebben op die manier veel straatdealers kunnen verrassen.»