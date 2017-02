'Zingen en dansen tegelijk is moeilijk, hoor. Zelfs voor iemand als Beyoncé'

De film van Da-mien Chazelle (genomineerd voor Beste Regie) is één lange hommage aan de klassieke Hollywoodmusical uit de jaren 40 en 50, en dat hield in dat Stone en Gosling (jawel: óók al genomineerd voor zijn hoofdrol als de beginnende jazzpianist Sebastian) een resem spetterende zang- en dansscènes moesten inoefenen.

- Naar verluidt hebben jullie vóór het draaien van de film uitgebreid gerepeteerd.

Emma Stone «Ryan en ik kregen veel tijd om te oefenen met choreografe Mandy Moore. We leerden tapdansen en salondansen, en Mandy leerde onze dansstijl kennen. Ook met Marius de Vries, die de soundtrack samenstelde, werkten we nauw samen. We gingen bij hem thuis de songs opnemen, zodat hij kon horen hoe we het ervan afbrachten, en ik overlegde met mijn stemcoach hoe ik iedere passage precies zou aanpakken. Heel technisch allemaal, maar tegelijk ook heel vrij.»

- Ook over de fysieke kant van je rol lijk je goed te hebben nagedacht. Wanneer je verliefd bent, is je lichaamshouding anders dan later in de film.

Stone «In het begin van de film is mijn personage dan ook vijf jaar jonger dan op het eind. Die jeugdige energie moest ik er zeker instoppen.»

- Net vóór het draaien van ‘La La Land’ schitterde je op Broadway in ‘Cabaret’. Acht keer per week live op het podium zingen en dansen: hoe anders was dat dan het inblikken van deze musical?

Stone «Heel anders. Op het podium vertel je iedere avond een verhaal van a tot z. Als je tevoren enkel in films hebt geacteerd, is dat wel even schrikken: ‘Mijn God. Het begint én eindigt hier!’ In plaats van: ‘Vandaag ben ik verliefd. En de volgende dag: nu zijn we uit elkaar. En de dag daarna...’ Bij film spring je van hot naar haar. Het was fijn om het eens anders te doen. Al is acht shows per week spelen wel oneindig veel moeilijker dan film ooit kan zijn!»