Ethische hacker Inti De Ceukelaire, die Donald Trump te grazen nam: 'Facebook of Google kunnen kraken is een onbeschrijfelijk gevoel'

'Een zogenoemde dode link op de Twitteraccount van Donald Trump heb ik vervangen door een Aalsters carnavalsfilmpje. De machtigste man op aarde die Oilsjt carnaval viert, hilarisch toch?'

HUMO Hoe kwam je op het idee om Trump te hacken?

Inti De Ceukelaire «Eerlijk? Ik verveelde me (lacht). Ik was net terug van een weekendje weg met collega’s, maar ik was nog niet moe genoeg om te gaan slapen. Dus besloot ik om eens een kijkje te gaan nemen op de Twitteraccount van de Amerikaanse president – om te zien of ik iets kon kraken. Vrij snel kwam ik bij een tweet uit die naar een zogenoemde ‘dode link’ verwees. Die dode link heb ik dan vervangen door dat Aalsterse carnavalsfilmpje. Ik heb nog even getwijfeld om een Engelstalig clipje in elkaar te steken, maar persoonlijk vond ik dit veel leuker: de machtigste man op aarde die Oilsjt carnaval viert, hilarisch toch?»

HUMO Was het moeilijk, Trumps account hacken?

De Ceukelaire «Het was poepsimpel. Technisch gezien heb ik hem zelfs niet eens gehackt, ik heb gewoon – compleet legaal – een internetdomeintje gekocht dat aan één van zijn tweets verbonden was. Ondertussen heb ik die stunt nog eens herhaald met twee van zijn andere tweets, op vraag van CNN. Zij zijn geïnteresseerd in mijn verhaal, maar hebben nog geen tijd gehad om er aandacht aan te besteden. Vooral omdat Trump voortdurend nieuwe stommiteiten uithaalt, waardoor ze hem niet kunnen bijhouden (lacht). Misschien maar beter zo: nu kan ik tenminste nog met een gerust gemoed naar Amerika op vakantie gaan.»

'In een ideale wereld kan elke leerling die van school afzwaait een site hacken'

HUMO Je hebt nog geen dreigbrieven vanuit het Witte Huis ontvangen?

De Ceukelaire «Nee, voorlopig niet. Al zou ik het wel cool vinden mocht Trump me publiekelijk uitschelden op Twitter. Dat ik later tegen mijn kleinkinderen kan zeggen: ‘Opa is ooit door de machtigste man ter wereld geschoffeerd’ (lacht). Maar bon, daarvoor deed ik het natuurlijk niet. Ik wilde vooral aantonen hoe gemakkelijk je de Twitteraccount van de president van Amerika kunt manipuleren. Zeker bij Trump is dat verontrustend, omdat hij Twitter zelf als één van zijn belangrijkste communicatiekanalen beschouwt. Dat carnavalsfilmpje was dan nog onschuldig, maar stel dat ik slechte bedoelingen had gehad? Of dat iemand zo’n oude tweet had gemanipuleerd tijdens de verkiezingen en er pakweg nazipropaganda aan had vastgekoppeld? Wie weet hoeveel stemmen Trump dan verloren zou hebben.»