'Zonder één sterke man kan je het verlies niet blijven bijpassen'

Begin februari schreef De Tijd dat Oud-Heverlee Leuven onderhandelt met Shanghai Naisi Investment Management Center (SNIMC), een schimmig bedrijf waarover verder niets geweten was. Vorige week schreef de krant dat SNIMC een schermvennootschap is, die optreedt voor rekening van het Chinese sportmarketingbedrijf Double-Edged Sports (Desports). Het agentschap uit Shanghai kocht vorig jaar nog de Spaanse eersteklasseclub Granada FC van de Italiaanse Pozzo-clan, eigenaar van Udinese en Watford. Nog vorig jaar werkte de puissant rijke zakenman en oprichter van Desports Lizhang Jiang zich ook binnen in de Amerikaanse basketbalcompetitie via een minderheidsaandeel in het NBA-team Minnesota Timberwolves.

Volgens onze bronnen bracht SNIMC een bod uit van 2,3 miljoen euro op 92 procent van de Leuvense aandelen. Bedoeling is om de deal af te ronden tegen 30 juni 2017. Het huidige OHL-bestuur bereidde zich de voorbije maanden voor op een overname door de oprichting van een nieuwe structuur. Volgens het bod dat op tafel ligt, krijgt SNIMC daarin 92 procent van de aandelen.

We confronteren CEO Paul Van Der Schueren met de identiteit van de Chinese investeringsgroep, maar hij houdt de boot af.

Paul Van der Schueren «Wij zijn gebonden aan confidentialiteit, dus ik spreek me daar voorlopig niet over uit. Ik kan wel zeggen dat er afspraken zijn gemaakt om onze jeugdwerking 100 procent in handen van de vzw te houden. Door proactief onze structuur aan te passen, zonder dat het mes ons al op de keel stond, hebben we vrij goed kunnen onderhandelen en eisen kunnen stellen over de jeugdwerking en het stadion.»

‘Ze zeggen dat ze alleen de eerste ploeg zullen verkopen,’ zegt een bron dicht bij het dossier. ‘Maar dat geloof ik niet. De jeugdploegen spelen toch onder hetzelfde stamnummer? En moeten ze jeugdspelers die doorgroeien naar de eerste ploeg dan transfereren?’