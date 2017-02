Op 26 februari barst in Los Angeles het jaarlijkse Oscarfeestje los. En van drie dingen kunnen we nu al zeker zijn: presentator Jimmy Kimmel zal herhaaldelijk de vloer aanvegen met Donald Trump, de president himself zal zijn opwachting maken in de gedaante van Alec Baldwin en ‘La La Land’ zal de belangrijkste Oscars binnenrijven. Of krijgen we toch nog enkele verrassingen? Wij vertellen hieronder wie de belangrijkste beeldjes mee naar huis zal nemen. Zonder dank!