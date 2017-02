'Ik ben helemaal niet zo feministisch.' Katrien Vanderlinden, de vrouw van Steven Van Herreweghe

'Ik ben er rotsvast van overtuigd: met een beetje creativiteit vind je een oplossing voor elk probleem in je leven'

HUMO De bekende feministe Fay Weldon zegt dat mannen graag het gevoel hebben dat ze nodig zijn. Zij doet daarom thuis altijd alsof ze niet weet hoe apparaten werken. Wie vervangt bij jullie de zekeringen?

Katrien Vanderlinden «Ik ben helemaal niet zo feministisch, hoor. Ik doe met veel plezier de was en de strijk. En mijn man mag de vuilniszakken naar buiten dragen. Maar als ik een nieuwe kapstok heb gekocht, begin ik wel meteen gaten in de muur te boren. Dan kan ik niet wachten tot Steven thuis is. Alleen als hij er wél is, zeg ik: ‘Doe jij maar.’»

HUMO Is je moeder ook een klusser?

Vanderlinden «Zij naaide soms onze kleren zelf. Maar mijn vader, dat is de beste doe-het-zelver aller tijden. Zelfs dingen die niet te repareren lijken, krijgt hij op onorthodoxe wijze weer aan de praat. Toen het nog mocht, ging hij in het containerpark heel vaak oude televisietoestellen halen: ‘Kijk wat de mensen toch allemaal weggooien,’ zei hij dan. En na een middag prutsen werkte die tv weer. Ons hele huis stond vol gerepareerde televisies. Toen er geen meer bij konden, begon hij ze weg te geven.»

HUMO Je bent niet alleen een doe-het-zelver zoals hij. Ook door bij de VRT te gaan werken, trad je in zijn voetsporen.

Vanderlinden «Mijn grootvader werkte al voor de VRT! Hij was chauffeur voor de verslaggevers van de Tour de France. Vader is er daarna als monteur begonnen en dat doet hij al dertig jaar. Hij nam me als kind vaak mee naar Brussel – wij woonden in Overijse. Ik genoot er altijd van samen met hem in zijn montagehok te zitten. Hij zei niet veel, maar hij liet me met de beeldmengers spelen. Ik vond zijn wereld razend interessant. Toen ik op de lagere school zat, werkte hij mee aan ‘Kulderzipken’. Dat was toen hét van hét, dus ik vertelde het tegen iedereen die het wilde horen: dat is mijn pa op de aftiteling. Ik was supertrots.»