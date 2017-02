Generatie B

Canvas – 8 en 15 februari –119.116 en 65.477 kijkers

‘Ik weet, Joost, dat je het niet altijd belangrijk vindt om samenhangend over te komen op de televisie,’ wist Bart Schols laatst in ‘De afspraak’. Mogelijk probeerde hij zich fijntjes uit te drukken. Hij zal het zelf vast ook wel belangrijk vinden om samenhangend over te komen op de televisie, zo’n jongen is hij vast wel. Hij richtte zich die keer tot de zelfverklaarde pulpauteur Joost Vandecasteele, die ook als stand-upcomedian publiek trekt. Omdat hij nooit een vak heeft geleerd, is hij ook opiniemaker en columnist, en telkens als hij op de televisie komt, lijkt hij een relletje, of toch een ordeverstorinkje in het vooruitzicht te stellen. In ‘De afspraak’ kwam hij vooral ‘Generatie B’ promoten, een zesdelige tv-serie naar zijn roman ‘Hoe de wereld perfect functioneert zonder mij’ uit 2009. Dat boek gaat over zijn levensgevoel als twintiger – intussen is hij inderhaast al 37 geworden. Joost Vandecasteele zag er in ‘De afspraak’ met z’n woeste baard en z’n fleurige overhemd als een gepolitiseerde hippie uit de vroege jaren 70 uit, of zelfs als een compromis tussen Karl Marx en Michail Bakoenin. Het zal wellicht niemand verbazen dat Joost ‘Generatie B’ een ‘opwindende, heftige en intense’ serie vond, die ook nog eens zo ‘grootstedelijk’ als de grootstadse neten was. En daarbovenop ‘urgent’: een modewoord dat ik elke taalgebruiker van harte afraad. En hilarisch was ‘Generatie B’ ook, of beter: hi-la-risch! Joost had het naar eigen zeggen in z’n broek gedaan van het lachen. ‘Jong zijn op een oud continent,’ dat vatte het geheel volgens de zelfbenoemde pulpauteur zo’n beetje samen in een ietwat ernstiger toonaard. In m’n verstrooidheid had ik eerst ‘oud en incontinent’ begrepen.

De voor mijn part onvergetelijke serie ‘The Young Ones’, gemaakt door late babyboomers, was een voorbeeld geweest voor Joost Vandecasteele en coscenarist en regisseur Pieter Van Hees. Uitgerekend babyboomers zijn de potverterende generatie waar de kansarme en werkloze grootstadsjeugd uit ‘Generatie B’, die óók wil potverteren, schoon genoeg van heeft. In diezelfde aflevering van ‘De afspraak’ had ook Rik Torfs aan de gesprekstafel plaatsgenomen, een geleerde die zich, met Gods zegen, aldoor fijntjes probeert uit te drukken en in weerwil van zijn familienaam helemaal níéts met de gelijknamige schoenenkoning te maken heeft. Zonder ook maar iets van ‘Generatie B’ gezien te hebben, leek hij die serie bij voorbaat een doodgeboorte te vinden. In een flits zag ik dat er een verbeten trekje schuilging achter z’n eeuwige roomse monkellachje, en ook wel een tikje ergernis en dedain. Doordat hij iets te graag liet verstaan dat hij niet naar ‘Generatie B’ zou kijken, kreeg ik er juist heel veel zin in, en na twee afleveringen ben ik er nog steeds niet in teleurgesteld, al moet ik er ongetwijfeld iets minder om lachen dan – ik noem maar iemand – Joost Vandecasteele zelf. Nu ja, ik lach doorgaans weinig en ik doe het in geen geval in m’n broek van het lachen, want daar ben ik als babyboomer nog net iets te jong voor. Zo nu en dan een grinnik om een puntige dialoog kan er natuurlijk wel af. Hoewel generatieverschillen me de jongste decennia meer door marketingmannen of -vrouwen verzonnen lijken dan dat ze door bonafide wetenschappers zijn vastgesteld, ben ik bereid even te geloven in de frustratie van een kluitje halfartistieke jongelui die in een soort Brussel, het nieuwe Babel, overeind proberen te blijven in een economische werkelijkheid waar ’s lands rating van AA+ naar B is afgegleden. 75 procent van die jongeren is werkloos, en de enige beschikbare banen moet je in vreselijke, door uitzuigers geëxploiteerde belcentra gaan zoeken, dubieuze entrepreneurs die naar deze serie te oordelen best wel een migratieachtergrond kunnen hebben: Zouzou Ben Chikha speelt Ibrahim.