'Ik heb nu de schoonste seks van mijn leven'

Jacky «Van mij hadden de opnames in Zwitserland mogen blijven duren. Ik had die mannen allemaal véél beter willen leren kennen. Nu, eerlijk gezegd, toen we hen voor het eerst te zien kregen, stonden we perplex.»

Marleine «We dachten: ‘Waar komen ze nu mee af?’»

Jacky «Eén van ons zei meteen: ‘Oké, ik word lesbisch.’»

Marleine «Volgens mij dachten de mannen niet veel anders. Het was net een beestenkeuring.»

HUMO Verliep de reis verder wél zoals jullie hadden verwacht?

Jacky «Ik heb me laten gaan zoals nooit tevoren. Dat is waar ik zin in had, ook al heb ik mezelf ervoor moeten overwinnen en heb ik eerst aan mijn schoonzussen gevraagd: ‘Vinden jullie mij geen losbandige vrouw omdat ik absoluut nog een man wil?’ Maar ze zeiden allemaal: ‘Doen, Jacky. Doen!’»

'Ik had een Rolex, juwelen, een paard, een Mercedes, een villa. Maar geen liefde'

HUMO Je had je nog nooit zo laten gaan?

Jacky «Weet je, toen ik trouwde, dacht ik dat de hemel voor me zou opengaan. Ik had mijn man ontmoet op mijn 21ste en negen maanden en vier dagen later had ik een zoon, terwijl hij alsmaar naar het buitenland moest voor zijn carrière. Veel hebben we dus niet van elkaar kunnen genieten. Achteraf gezien vind ik dat heel spijtig. Nu, zoveel jaar later, lijkt het allemaal verloren tijd die ik zo graag zou willen terugpakken.»

Rosa «Daar mag je allemaal niet aan denken, Jacky.»

Jacky «Ik maak er geen drama van, hè, maar het is toch jammer: toen mijn man en ik na 48 jaar eindelijk tijd voor elkaar hadden, is hij ziek geworden. Ik heb hem nog 2,5 jaar verzorgd en toen was het voorbij – wég waren de mooiste jaren van mijn leven.»

'Ik wil reizen, onnozel doen, alles inhalen wat ik de afgelopen veertig jaar gemist heb'

HUMO Marleine, jij stond te popelen om ervoor te gaan. Je was nog niet goed en wel aangekomen of je zat al met Luc op één kamer.

Marleine «Ja, ik kreeg de sleutel van mijn kamer en dat bleek dezelfde te zijn als die van Luc. Dat was nogal iets. En ik ben zo meegegaan. Hoe dat kwam, weet ik niet. Ik ben van Zwitserland thuisgekomen en dacht: ‘Was dat allemaal echt of heb ik gedroomd?’ Bij nader inzien ben ik er misschien iets te hard in gevlogen. Ik stond niet meer open voor andere mannen, terwijl er eigenlijk nog waren die me wel interesseerden.»