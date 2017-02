'In de eerste maanden na haar dood heb ik nog vaak naar mijn moeder ge-sms't'

Liesbet Vrieleman, algemeen hoofdredacteur van VRT Nieuws, keek enigszins vertederd naar een dierenfilm op Canvas: ze zag legioenen van pinguïns die naar hetzelfde punt in de verte leken te turen, als verwachtten ze de wederkomst van Jezus Christus, maar dan voor pinguïns. Toen die dierenfilm was afgelopen – de Verlosser gaf wijselijk verstek – rolde prompt de harde duiding van ‘Terzake’ over haar heen. Het kwam Liesbet Vrieleman, volgens sommigen een gevoelig type, voor dat de overgang tussen beide programma’s nogal bruusk was; ze miste een zeker je-ne-sais-quoi en gelastte het productiehuis De chinezen ten spoedigste uit te knobbelen wat dat manco wel zou kunnen zijn, heden ten dage, in een immer van kleur verschietend medialandschap. In een pokkentijd in de klotewereld.

De chinees Tom Bevernage kwam vervolgens met ‘Een onvergetelijke dag’ aanzetten: een uit het omroeparchief gedistilleerd programmaatje waarin we zien wat er in de loop der jaren zoal gebeurde op de kalenderdag die we aan het beleven zijn. Ook Elke Neuville, medestichter van De chinezen, heeft zich de jongste tijd ten behoeve van ‘Een onvergetelijke dag’ in het omroeparchief ingegraven. Vijf jaar geleden, toen een keur van uitgetreden Woestijnvissers nog maar pas had beslist z’n beroepsleven bij De chinezen voort te zetten, interviewde ik haar voor het eerst. Als je dagelijks de tijd ziet verstrijken op een beeldscherm in het omroeparchief, dan weet je maar al te goed dat er in vijf jaar meer kan gebeuren dan je lief is. Bij De chinezen in Mechelen, in een kantoorgebouw dat ze met Sanoma delen – waar ken ik die naam van? – ga ik tegenover Elke Neuville zitten. Ik heb me voorgenomen het leven aan te snijden, en de dood, en het televisiewezen. Maar eerst wil ik weten wat zo’n onderdompeling in archiefbeelden zoal doet met een Elke.

Elke Neuville «Je dreigt er een vakidioot door te worden, iemand met een tunnelvisie, zeker als je zoals ik nogal monomaan bent. Zodra het idee van ‘Een onvergetelijke dag’ was ontstaan, begon ik me bij alles wat ik op tv zag of op de radio hoorde, meteen af te vragen: in welk jaar is dat nu ook weer gebeurd? Of wat is nu ook weer de geschiedenis van die of die band? Ik zit intussen in een fase waarin ik voortdurend van alles op tientallen briefjes en post-its noteer, en ook wel op mijn onderarm en hand. Het erge is dat er geen systeem in dat archiefwerk zit: voor een programma als ‘Een onvergetelijke dag’ komt ronduit alles in aanmerking, van Operation Desert Storm tot de screentest van Frank Deboosere, en alle gebeurtenissen en voorvallen daartussenin. Die veelheid is tamelijk verschrikkelijk, net als de gedachte dat er voor elke keuze die je voor ‘Een onvergetelijke dag’ maakt, ongetwijfeld een beter alternatief bestaat.»

HUMO In ‘Een onvergetelijke dag’ zie ik vooral hoe snel iets vervluchtigt, hoe ingrijpend het ooit geweest mag zijn. En van tv-amusement vind ik dat vrijwel niets de tand des tijds heeft doorstaan.

Neuville «Toch gebeurt het dat ik bij een showprogramma uit 1982 meteen denk: ‘Gewoon veel toffer dan het tv-amusement van nu.’ Dat heeft vooral te maken met de vrijheid die ik in dat soort programma’s zie: Urbanus die opeens aan een liaan het beeld in komt geslingerd, zonder reden. Die pure onnozeliteiten zie je nu haast nooit meer. Zowat alles moet precies volgens het boekje verlopen, niets wordt nog aan het toeval overgelaten, ook in humaninterestprogramma’s. En bij veel talkshows is het antwoord van de gast vooraf al zo goed als uitgeschreven. Dat het toeval voortdurend zoveel mogelijk wordt uitgesloten, stoort me. Gisteren zag ik het eerste tv-interview met Kamagurka: het boekenprogramma ‘Boeket’ kwam z’n atelier binnengevallen. Je zag dat hij nog niet wist hoe televisie werkte. Het deed me plezier dat een vraag als ‘Wie is volgens jou een slechte schrijver?’ er toen niet werd uitgeknipt. Kama begon meteen tegen Jos Vandeloo tekeer te gaan, en dat mocht. Kama zei ook: ‘Knip het er zeker niet uit’, en ook dat werd er niet uitgeknipt (lacht).