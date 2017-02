'Hij kent perfect zijn gebreken en legt die gewoon naast zich neer'

Bij wijze van inleiding twee typerende anekdotes uit mondo Sheeran: in 2014 wordt hij, de blanke zoon van een kunstleraar, door de BBC verkozen tot ‘machtigste persoon in de zwarte, urban scene’ – en niet enkel tot zijn eigen gêne. Anekdote twee: met Peter Crouch, Stoke City-speler en voormalig spits van het Engelse nationale voetbalelftal heeft hij gemeen dat beiden de vraag ‘Wat zou u nu zijn als u geen zanger (dan wel voetballer) geworden was?’ ooit kort en zonder nadenken beantwoordden met ‘Maagd’. Het zegt niet alles, maar wel heel véél over de unieke positie die de jongen uit Suffolk de voorbije jaren is gaan innemen. Het verhaal van Ed Sheeran is te mooi om waar te zijn. Want wanneer – behalve dan in Hollywood – wint de underdog ooit echt?

'Je wordt er in Vlaanderen op afgerekend als je al te openlijk droomt over succes. Ed Sheeran heeft bewezen dat geloven in je eigen dromen wél iets kan opleveren'

Het begint al bij de bijnaam. Rihanna, Beyoncé, Drake en Kanye laten zich aanspreken als waren ze van adel, met respectievelijk Caribbean Queen, Queen Bey, Champagne Papi en The Louis Vuitton Don. De frequentst gebruikte roepnaam van Sheeran is Teddy. En welke andere popster dan Sheeran wijst voortdurend zelf op zijn weinig conventionele uiterlijk? ‘Ja, ik ben lelijk. Et alors?’ Goed!

Mocht u, oudere lezer, net zijn wakker geschoten en zich zo onderhand afvragen waar we het hier eigenlijk over hebben: het is niet helemáál uw schuld dat u niet mee bent. Sheeran en zijn platenlabel mikken haast exclusief én met een bazooka op jongeren. Beroemd in dat opzicht is de promotiecampagne van ‘x’ (‘Multiply’), zijn vorige plaat. Het volledige televisiebudget voor Groot-Brittannië werd toen ingezet op E4, een zender die mikt op de leeftijdsgroep 16-34, zodat er niets meer overbleef voor de nochtans beter bekeken BBC-zenders. Slim gezien: Sheeran weet dat tienermeisjes meer dan wie ook geld uitgeven aan popmuziek. Hij heeft ooit gezegd dat hij zijn songs schrijft met een 16-jarig meisje voor ogen. En één Britse journalist vogelde, na vergelijkend onderzoek, uit dat het publiek Sheeran het meest overlapt met dat van One Direction. Iemand anders schreef: ‘Stephen Fry werd eens omschreven als het ultieme voorbeeld van wat een dommerik zich bij een slimme mens voorstelt. Dan moet Ed Sheeran zijn wat de muziekbarbaar zich bij een goede muzikant voorstelt.’ Maar wie zich druk maakt om de vaststelling dat Sheeran weet op welke markt hij zich het beste richt, moet op zoek naar een leven.