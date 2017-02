'Ik heb een song geschreven met Paul McCartney: mij hoor je niet klagen!'

De andere partij in de break-up heeft overigens ook een plaat gemaakt: ‘All to Myself’. Getekend Amber Coffman, ex-Dirty Projectors. En ex-Longstreth dus. Maar dat belette de zanger niet om mee te schrijven en ook de productie voor zijn rekening te nemen. Twee break-upplaten voor de prijs van één.

HUMO Je staat er in Dirty Projectors tegenwoordig zo goed als alleen voor, en je overwoog naar verluidt ook om de naam te laten vallen. En net dan noem je zelfs je plaat ‘Dirty Projectors’.

David Longstreth «Toen ik op mijn negentiende, twintigste begon, zag ik Dirty Projectors als een soort amfibievoertuig dat me overal zou kunnen begeleiden, welke muzikale weg ik ook zou inslaan. Ik zag het als een lang verhaal. Aanvankelijk hadden geen twee Dirty Projectors-platen dezelfde bezetting maar de laatste paar platen was dat veranderd: de line-up werd min of meer stabiel, en de muzikale vorm bleef ook min of meer dezelfde. Toen ik dat besefte, leek het plots tijd voor een radicale heruitvinding. Zowel op privé als op professioneel vlak. Ik huiver bij de gedachte dat ik steeds weer hetzelfde zou moeten doen. Dus besliste ik om het dit keer allemaal van de song te laten komen. Niet van David Longstreth, niet van Dirty Projectors, niet van één of ander vastgeroest idee. De song zou beslissen over de productie, de song zou beslissen over het arrangement, en de song zou beslissen over wie er moest meespelen. En omdat ik Dirty Projectors ooit met exact die ingesteldheid begonnen was, leek het me logisch om het Dirty Projectors te blijven noemen.»