'Ik heb een landkaart voor gebroken harten getekend'

Het Town Hall Hotel, een chic hotel in hartje Londen. ‘Everybody hates you, even more than your wife!’ galmt het door de statige zaal. Ryan Adams haalt Donald Trump vrolijk door de mangel in zijn weinig subtiel getitelde nieuwe song ‘Fuck You Donald Trump’, één van de verrassingen in zijn ‘Prisoner’-promoset voor de verzamelde West-Europese muziekpers. Hij zit opnieuw in een classic rock-periode, getuige de zwartleren jekker met Iron Maiden-logo en het Black Sabbath-T-shirt. Een Finse journalist met lange blonde lokken in een very skinny broek moet even naar de plee en passeert langs het podium. Adams heft meteen de intro van de Iron Maiden-kraker ‘Wasted Years’ aan en roept door de microfoon: ‘Was dat nu Adrian Smith (gitarist van Iron Maiden, red.) die hier net voorbijkwam?’

‘Prisoner’ mag dan een pareltje van een break-upplaat zijn, depressief is de Amerikaanse singer-songwriter allerminst. Mandy Moore en hij zetten er in januari 2015 een punt achter, na zes jaar huwelijk. De scheiding werd pas in juni vorig jaar afgerond, en in de tussentijd verwerkte Adams de breuk in meer dan tachtig (!) songs. Twaalf daarvan hebben de tracklist van ‘Prisoner’ gehaald, zijn zestiende studioplaat. Songtitels als ‘Doomsday’, ‘Shiver and Shake’, ‘Haunted House’ en ‘Tightrope’ doen het ergste vermoeden, maar de man oogt opvallend fit en monter.