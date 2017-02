Hoe je het ook wendt of keert, de helft van de Amerikanen heeft op Trump gestemd. De grote vraag is: waarom? Het gemakkelijke antwoord is natuurlijk dat ze daar allemaal – of in ieder geval de helft – gek zijn geworden. Maar dat is flauwekul. De Amerikanen zijn net zo rationeel als de Nederlanders, de Pakistani, of welk ander volk ook ter wereld. We kunnen maar beter veronderstellen dat er een min of meer rationele verklaring voor hun stemgedrag moet zijn.

Al het wetenschappelijk onderzoek is het erover eens dat de verschillen in Amerika sedert de jaren 80 exponentieel zijn toegenomen. In de jaren 60 en 70 was Amerika nog een middenklassesamenleving, waarin het leven van de rijksten niet substantieel verschilde van dat van de grote massa van de bevolking. Een huis in één van de meest exclusieve wijken kostte slechts twee keer zoveel als een gemiddeld nieuwbouwhuis. De duurste auto kostte (omgerekend naar 2010) 50.000 dollar. Slechts één procent van de Amerikanen verdiende (omgerekend) meer dan 200.000 dollar per jaar. Wie het ‘gemaakt’ had en miljonair was geworden – daarvan waren er maar 80.000 – liet een mooi huis bouwen in zijn oude buurt. Hij bleef wonen waar hij altijd gewoond had, te midden van zijn minder succesvolle ‘buddies’, hij bleef hetzelfde bier drinken en dezelfde hamburgers eten. En zijn kinderen bleven naar dezelfde school gaan als iedereen.

Nu, veertig à vijftig jaar later, is dat allemaal volledig veranderd. Amerika heeft nog steeds een middenklasse, maar die kalft snel af. Het land is uiteengevallen in twee totaal verschillende bevolkingsgroepen. De ene groep – zeker 25 procent van de bevolking – is vermogend tot zeer vermogend, kosmopolitisch, intelligent, ‘college-educated’. Die groep rookt niet, drinkt nauwelijks, let op zijn eten en sport. Is dus slank, gaat op vakantie naar Europa, leest veel en kijkt nauwelijks tv. Deze mensen wonen in goede wijken, scheiden weinig en zorgen enorm goed voor hun kinderen.