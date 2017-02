DR. KOEN DE ZEULDER «Zeker. Een Jaguar Roadster uit 1952, Isabelle Huppert, schoenen van Ambiorix en de schedel van Frank Vander linden in het maanlicht, hoewel bij dat laatste eerder sprake is van een merkwaardig optisch dubbeleffect dan van pure schoonheid. Maar het is wel iets dat je een keertje gezien moet hebben, vind ik. In dat opzicht is het hoofd van Frank een beetje de Vlaamse Taj Mahal, maar dan enkel bij vollemaan. En de lijst is nog veel langer.»

HUMO U loopt niet hoog op met carnaval?

De Zeulder «Het is in biologisch opzicht een noodzakelijk kwaad. Aalst zou uitsterven zonder dat debiele feest. Elke inwoner van Aalst, van de eerste tot de laatste, is in november geboren. Je moet je dus niet afvragen wanneer die zijn verwekt, en al helemaal niet hoe, want dan keert je maag om! In smerige toiletten, in bushokjes met op de vloer een smurrie van bewildplaste confetti, onder zo’n praalwagen die half in de etalage van een winkelpand staat geparkeerd, omdat de bestuurder straalbezopen was. Er zijn geen woorden voor!»