Ik heb een keer in Sunderland gevoetbald. Roker Park. De omgeving van het stadion is daar erger dan op het platteland van Oost-Groningen, waar ik geboren ben en velen zelfmoord pleegden in de put achter het huis. ‘Ik ga even een emmer water halen.’ Ook werd gebruikgemaakt van de kolk. Het touw aan de hanenbalk en de kop tien keer hard tegen de muur slaan, genoten ook een zekere populariteit, maar de waterput was de onbetwiste nummer één om er een eind aan te maken. Een pistool was te duur.

Ik wilde er weg en ging naar Brussel. Zielsverwant Mark Clattenburg, elektricien te Consett, verlangde begrijpelijk ook naar een beter bestaan en schreef zich in voor de regionale refereecursus. Hoe krijg je het in je hoofd? Maar in het nauw gedreven grijpt een mens misschien naar de eerste strohalm die hij ziet. Goed gezien, Mark. Hij werd Mark Clattenburg, topscheidsrechter in de Premier League. Drie tattoos getuigen van zijn sportieve successen. De teksten gaan over finales die hij heeft gefloten. Eentje in de Champions League, die van het Europees Kampioenschap van landenteams en de finale van de Olympische Spelen tussen Mexico en Brazilië. Allemaal op één arm.

Mark Clattenburg is een eigengereide persoon. Hij werd eens geschorst omdat hij na een wedstrijd de regels aan zijn laars lapte en te vroeg het stadion verliet, omdat hij naar een concert van Ed Sheeran moest, die kaartjes voor hem had klaargelegd.