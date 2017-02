'Gisteren zat ik ergens te lunchen waar spek gebakken werd: walgelijk. Alleen een sneetje hesp zien liggen vind ik nog draaglijk'

Om u veertig dagen lang te begeleiden bij een vlees- en visloos menu, gaat de zesde jaargang van Dagen Zonder Vlees vergezeld van een kookboek vol vegetarische recepten van bekende deelnemers. Onder hen: Kathleen Cools, Frank Deboosere, Dirk De Wachter, Joy Anna Thielemans, Jonas Geirnaert en Wannes Cappelle.

JONAS GEIRNAERT

‘Zelf koeien slachten’

JONAS GEIRNAERT Voor ‘Basta’ organiseerden we zes jaar geleden een barbecue voor een beperkt aantal kijkers, die wijsgemaakt werden dat het malse vlees op hun bord afkomstig was van het koddige kalfje Willy, dat een week tevoren nog de harten van tv-kijkend Vlaanderen veroverd had. Wat ik heel interessant vond tijdens het maken van die uitzending: het uitblijven van negatieve reacties — zowel vanuit de slachthuissector als vanuit de vegetarische sector. We hadden namelijk wel wat kritiek verwacht.

»Nu, er zit natuurlijk een enorme afstand tussen het verpakte vlees dat je in de supermarkt koopt, en het eigenlijke dier waarvan het vlees afkomstig is. De consument wordt ver weggehouden van alles daartussen. Als ze mij zouden zeggen dat ik enkel nog biefstuk mag eten wanneer ik eigenhandig de koe in kwestie slacht, dan zou ik dat zelf ook niet over mijn hart krijgen. Maar als iemand anders het voor mij doet en het ook nog eens netjes verpakt, dan heb ik er plots geen probleem meer mee. Tja.»

'Ik ben sowieso geen fanatieke deelnemer'

HUMO In het Dagen Zonder Vlees-kookboek vertel je dat je niet weet of je de actie 40 dagen lang zult volhouden. Eet je zo graag vlees?

GEIRNAERT «Ja, al zal ik gedurende de Dagen Zonder Vlees thuis altijd wel vegetarisch koken. Ik bedoelde daarmee dat ik sowieso geen fanatieke deelnemer ben. Vorig jaar heb ik in totaal 35 dagen vegetarisch gegeten: de overige vijf was ik dan bijvoorbeeld op bezoek bij mijn schoonvader, die niet speciaal voor mij vegetarisch hoeft te koken. Kan ik het vlees in zo’n geval laten liggen, dan zal ik dat zeker doen, maar ik ga nu ook weer niet stukjes vlees uit een stoofpotje zitten vissen. Momenteel zit ik midden in de opnames van onze fictiereeks (‘De dag’, die hij samen met zijn vriendin Julie Mahieu geschreven heeft, red.) en wordt er op de set voor iedereen gekookt: vanaf maart zal ik enkel vegetarische kost opscheppen.