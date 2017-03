'Het Eurostadion is een storende factor in de onderhandelingen over een overname van de club'

Van enthousiaste partner evolueerde Anderlecht het voorbije anderhalf jaar naar een steeds koelere minnaar van het Eurostadion. Voor Guy Vanhengel, Brussels minister van Financiën en Begroting en notoir Anderlecht-supporter, was de emmer allang vol. Samen met schepen Alain Courtois is hij de grote bezieler van de Brusselse kandidatuur als gaststad van Euro 2020. Met een emotionele brief aan Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock zegde hij voor aanvang van het huidige voetbalseizoen zijn abonnement op en leverde hij zijn vip-parkeerkaart in.

Guy Vanhengel «Wat voor mij, na een lange reeks incidenten, de deur dichtdeed, was een tussenkomst van Anderlecht bij de UEFA. Die had ons om een stand van zaken omtrent het Eurostadion gevraagd. Er is toen een delegatie naar Zwitserland gereisd om uitleg te geven. Dat stond in de krant. Anderlecht heeft vervolgens de UEFA gebeld om te zeggen dat er niets van klopte: het had zich nooit akkoord verklaard om in dat stadion te gaan spelen!»

Insider 1 «Het Eurostadion is een storende factor in de onderhandelingen over een overname van Anderlecht door Alexandre Van Damme (telg uit de aandeelhoudersfamilie achter bierreus AB InBev, red.). Het is een publiek geheim dat er een aflossing van de wacht in de maak is. Van Damme leidde destijds namens Interbrew (de voorloper van AB InBev, red.) de overname van Belle-Vue, de geuzebrouwerij van de familie Vanden Stock, in goede banen. Toen al, in 1991, is de afspraak gemaakt dat hij, een voetbalfreak, op termijn eigenaar kon worden van de club.»

Insider 2 «Er zijn toen tussen beide families afspraken gemaakt, ook over Anderlecht blijkbaar. Een gentlemen’s agreement, met de belofte dat ze aan mekaar zouden verkopen, maar zonder dat er op dat moment een duidelijke prijs op werd geplakt.»

In 2010 vormde Anderlecht zich om in een nv. Roger Vanden Stock en zijn neef Philippe Collin, respectievelijk voorzitter en secretaris-generaal van de club, verwierven samen 60 procent van de aandelen. Van Damme bleef met 2,5 procent op papier een kleine speler.