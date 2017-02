Humo sprak met het fenomeen achter de internethit Jef 'Ziet em duun' Van Echelpoel

'Tegen mijn moeder zeiden ze dat ik in de gevangenis of achter de vuilniskar zou eindigen'

Waar Jef Van Echelpoel eindigt en Tijs Vanneste begint, is niet altijd duidelijk voor het ongetrainde oog. Het haar is hetzelfde, zij het samengebonden, de tatoeages zijn echt, en ook Vanneste sleept een rijk verleden mee – onder meer als frontman van de succesvolle metalband Oceans Of Sadness.

Tijs Vanneste «Ik heb in die tijd een klaplong opgelopen, door de combinatie van te veel roken en te vaak aan zware bastonen blootgesteld worden op het podium. Het resultaat: één long die het liet afweten. En toen de dokters me onderzochten, stelden ze vast dat de andere ook op het punt stond het te begeven. Ik lag daar en dacht: ‘Verdomme, het kan toch snel voorbij zijn.’ Dat gevoel heb ik altijd onthouden: sindsdien dóé ik dingen in plaats van erover te lullen op café.»

HUMO Duun, dus. Wat voor iemand is Jef Van Echelpoel zodra je ’m beter leert kennen?

Vanneste «Van Echelpoel is in wezen een heel toffe gast. Een typische dorpsfiguur: iemand die in z’n eigen kleine bokaal rondzwemt, maar daardoor wel de grootste vis in de bokaal is. En zo heeft hij het graag.»

HUMO Vertoont hij gelijkenissen met bestaande personen, of berusten die op puur toeval?

Vanneste «Ik denk dat er heel veel bestaande mensen in Van Echelpoel zitten. Ik luister liever naar mensen dan zelf het woord te nemen, en zo heb ik doorheen de jaren heel wat verhalen en indrukken verzameld. Nu, de figuur Jef Van Echelpoel bestaat al langer: het is een handige schuilnaam, waardoor ik me al jaren allerlei uitspattingen kan veroorloven. Toen ik nog metal maakte met Oceans Of Sadness, wou ik ook al andere dingen doen. En dat kon ik als Jef Van Echelpoel. Ooit heb ik zelfs een psychedelische elektronicaplaat gemaakt onder de naam Jef Van Echelpoel Experience. Luc Janssen heeft die nog gedraaid zonder te weten wie erachter schuilging. Er stond onder andere een totaal van de pot gerukte botsautoversie van ‘Matchbox Car’ van The Scabs op, die Guy Swinnen zelf is komen inzingen. Ik kon aan zijn gezicht zien dat hij er het zijne van dacht (lacht).»