'Ik wil graag kwetsbare jongeren helpen'

Ingrid De Jonghe (61) legt zich nooit zomaar ergens bij neer. ‘Ik ben niet iemand die scheefgegroeide situaties accepteert als ik ze zelf kan verbeteren,’ zegt ze. ‘Tijdens mijn praktijk als advocaat was ik vrijwillig afgevaardigde bij de sociale dienst van de Antwerpse jeugdrechtbank. Ik zag jongeren kampen met ernstige psychische problemen. Ze belandden op wachtlijsten en kregen lang geen hulp. Dat was al dertig jaar zo. We leven in een erg individualistische samenleving waar angst regeert. Relaties in families staan onder druk, waardoor de verwarring bij jonge mensen alleen maar toeneemt. Ik sprak met hulpverleners uit de sector en die zeiden allemaal: ‘Het is nu eenmaal zo. Aanvaard het.’ Maar zo zit ik niet in elkaar.’

Op 13 maart 2010 opende onder impuls van Ingrid in Antwerpen het eerste TEJO-huis zijn deuren. ‘Zonder subsidies. Meer dan veertig mensen hadden toegezegd dat ze me kosteloos wilden helpen. In TEJO kunnen jongeren van 10 tot 20 terecht voor laagdrempelige psychische hulp. Jongens en meisjes die vervelende ervaringen hebben en dat thuis niet kunnen delen, kunnen anoniem bij ons aankloppen. Wij steunen en helpen hen, waardoor de toestand niet verder escaleert. Ze mogen een afspraak maken, maar dat is geen verplichting. Onze deur staat altijd open voor een spontaan gesprek. Zo kunnen ze hun koudwatervrees overwinnen.’