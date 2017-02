'Je eerste toernooi winnen is altijd het moeilijkste, daarna weet je hoe het moet'

‘Zo glad als olie, maar een vakman pur sang.’ Een korte typering van Roberto Martínez (43) door iemand die het kan weten. Over dat vakmanschap valt niet te redetwisten: de manier waarop de Spanjaard de Rode Duivels een nieuwe identiteit heeft aangemeten – niet langer een ploeg die reageert, maar één die het initiatief naar zich toe trekt – verraadt een deskundige hand. Maar hoe glad is hij?

HUMO U hebt zichzelf ooit als een langetermijncoach omschreven, maar in het voetbal word je afgerekend op de korte termijn.

Roberto Martínez «Winnen is het belangrijkste: dat zal nooit veranderen. Maar als coach is het ook je plicht om te denken aan wat je zult achterlaten voor de man na jou, ook al plukt die de vruchten van jouw werk.»

HUMO Welke erfenis wil u in België achterlaten?

Martínez «Iedereen weet hoeveel individueel talent hier rondloopt. Het komt er nu op aan om meer samenhang te brengen in onze manier van spelen. Om dat te kunnen, heb je duidelijkheid nodig: het team moet in alle omstandigheden weten wat het moet doen, zonder dat het individuele talent zich tekortgedaan voelt.»

HUMO Was die duidelijkheid er dan niet?

Martínez «Bij mijn eerste wedstrijd, het oefenduel in september tegen Spanje, is het voor iedereen duidelijk geworden dat talent alleen niet volstaat om een team als Spanje te verslaan. Die wedstrijd was een sleutelmoment: het roer moest om. Erg radicaal zelfs, want vier dagen later al moesten we tegen Cyprus spelen en daar ging het wél om de punten. Dat het ons is gelukt, bewijst hoe toegewijd de spelers zijn. Ze beseften dat het anders moest. Zo pijnlijk als de nederlaag tegen Spanje was, zo blij was ik met hun reactie tegen Cyprus.»

HUMO Spelen volgens een plan: dat was nieuw voor deze Rode Duivels.

Martínez (aarzelt) «Die indruk had ik niet. Ik had al met Romelu Lukaku, Marouane Fellaini en Kevin Mirallas gewerkt (als coach van Everton, red.), en de andere spelers kende ik door met Everton tegen hen te spelen. Maar hoe ze als groep dingen zouden oppikken: daar had ik geen idee van.»

HUMO Toen u als opvolger van Marc Wilmots werd voorgesteld en de vraag kreeg wat u zou veranderen, antwoordde u met een wedervraag: ‘Heb je een paar uur?’

Martínez «Dat is toen verkeerd geïnterpreteerd. Ik ben obsessief bezig met voetbal en ik heb bijvoorbeeld élke wedstrijd van het EK in Frankrijk gezien. Ik wilde helemaal niets insinueren over wat er fout was gelopen met de Rode Duivels. Ik heb ook goede dingen gezien, zoals tegen Hongarije. En mijn voorganger heeft deze groep toch samengesteld, that was a great job. Nu moeten we alleen nóg beter worden.»