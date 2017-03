Klein postorderbedrijf wordt wereldspeler en nieuwe messias: op zoek naar het succes van IKEA, deel 2

'Er wordt gezegd dat één op de tien Europese baby's in een IKEA-bed verwekt is'

Met reporter en onderzoeksjournalist Bosse Vikingson (van de krant Smålandsposten) rij ik het stadje uit. De weg loopt langs een bevroren meer. Stuifsneeuw waaiert over het asfalt. In de schaarse gehuchten liggen boerenhuizen verspreid. Het landschap is hier al honderd jaar hetzelfde; soms komen wolven tot hier. Na achttien kilometer bos, rotsen en heide stoppen we in Elmtaryd. Hier ontstond het vierletterwoord IKEA. De IK staat voor stichter Ingvar Kamprad; de EA voor Elmtaryd, deel van het dorp Agunnaryd. De wind snijdt langs de huizen. Eén boerderij heeft een oprijlaan en een vlaggenmast met Zweedse wimpel, in dit huis is Kamprad opgegroeid. Bij het tuinhek bevindt zich een houten hok. Daarin stonden vroeger de kitten met verse koeienmelk; de chauffeur van de tankwagen die ze kwam ophalen, nam ook de postpakjes mee. Zo kleinschalig was het beginnende postorderbedrijf IKEA.

Het wereldimperium is in een niemandsland ontstaan.

Op de terugweg rijden we langs de IKEA van Älmhult. De vlaggen klapperen in de kou. Voor de kooptempel ligt een immens parkeerterrein. Wie knus wil wonen, moet blijkbaar inkopen in desolate vlaktes vol asfalt en ijzerkarren.

Bosse vertrekt naar zijn redactie. Ik nestel me in de comfortabele gemeentebibliotheek en lees over de geschiedenis van de provincie Småland. In de 19de eeuw was het hier zo armoedig dat het tot een massale leegloop kwam. En terwijl tienduizenden naar Amerika emigreerden, kwamen Kamprads voorouders zich hier vestigen in 1896. Zij waren niet arm. De herenboeren uit Sudeten-Duitsland hadden geld om grote stukken bos en land te kopen.



Het ouderlijk huis van Ingvar Kamprad in Elmtaryd, waar hij z'n postorder­bedrijfje oprichtte.

Die Duitse achtergrond heeft meegespeeld bij de nazisympathieën van de jonge Kamprad (zie deel 1). Maar ook in die Zweedse boerendorpen was er in de jaren 30 en 40 sympathie voor Hitler en het Germaanse Rijk. De ideologie van toen steekt nu weer de kop op, zegt Bosse Vikingson: ‘De nationalistische partij Sverigedemokraterna – met 47 zetels in het parlement – haalt op dit platteland heel veel stemmen met haar ultrarechtse gedachtegoed.’