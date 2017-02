'Borsten signeren, oké. Maar voor de rest heb ik niks met bekend zijn'

Joren Seldeslachts «Weird, hè, al die kijkers? Nu, ik kijk zelf ook: ik vind ‘Beau Séjour’ echt goed.»

HUMO Vind je jezelf ook goed in de rol van Charlie?

Seldeslachts «Ik denk vooral: ‘Manneke, sta toch ’ns een beetje recht!’ En: ‘Kun je niet eens een andere toon kiezen. Het is niet omdat je laag spreekt, dat je geloofwaardig bent.’ Maar kom, ik geloof Charlie. Ik ben best tevreden. Ik zie er wel een beetje moe uit, vind je niet? Ik had net de tweede reeks van ‘Spitsbroers’ opgenomen, en tijdens het draaien van ‘Beau Séjour’ speelde ik ’s avonds ook nog Brick in ‘Cat on a Hot Thin Roof’.

HUMO Zouden we, als we goed hadden opgelet, eigenlijk al moeten kunnen raden wie de moordenaar is?

Seldeslachts «Je weet dat we pas na de opnames van aflevering negen het laatste script kregen, waar iedereen meteen bovenop dook om te zien: ‘Ben ik het? Ben ik het?’ Wel, Lynn (Van Royen, die Kato speelt, red.) en ik hadden na het lezen van de eerste negen scripts de naam van onze verdachte al op een papiertje geschreven en dat – in plakband gewikkeld – aan elkaar gegeven om later open te doen. We hadden het allebei juist, dus...»

HUMO Je reageerde heel bescheiden op onze vraag om een interview. Op je 12de, nadat je de hoofdrol in ‘Blinker’ had gespeeld, heb je nochtans al handtekeningen op de borsten van meisjes moeten zetten. Mooie herinneringen, zeker?

Seldeslachts «Die borsten signeren, dat ging nog. Maar dat iedereen op straat ‘Blinker!’ naar me riep, vond ik heel vervelend. Ik ben in die periode heel onzeker geworden.»

'Tussen mijn 16de en mijn 20ste was ik meestal stoned – op de vlucht voor wat er allemaal in mijn hoofd omging'

HUMO Waarom?

Seldeslachts «Omdat ik me altijd moest verweren. Pubers zijn hard voor elkaar, hè. Als je opeens een zogenaamde bekendheid bent, moet je stevig in je schoenen staan om al dat geplaag te incasseren. Niet dat ik het niet aankon – ik was altijd groter en sterker (lacht) – maar prettig was het niet. Ik kon het ook niet plaatsen. De andere jongens waren in de zomervakantie gaan kajakken en ik had in een film gespeeld, so what? Ik had totaal niet verwacht dat iedereen daarna zo anders naar mij zou kijken. Ik had het gehad met dat bekend zijn. Ik heb nog een paar keer een gastrolletje in een serie gespeeld, maar ik wilde dat acteergedoe eigenlijk laten doodbloeden.»