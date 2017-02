Geestelijke vader Irvine Welsh vindt 'T2' stukken beter dan de eerste 'Trainspotting'

'Ik hoop dat de film de mensen een beetje optimisme bijbrengt'

Irvine Welsh «Ik was verrukt. Ik vind ‘T2’ zelfs stukken beter dan de eerste ‘Trainspotting’: de film bevat veel meer emotie, en de personages vertonen veel meer diepgang. De jongens krijgen ook veel meer de gelegenheid om te laten zien wat voor fantastische acteurs ze zijn. De eerste film flitste zo snel vooruit dat hun acteerprestaties nauwelijks uit de verf kwamen.

»De eerste keer dat ik ‘T2’ zag, was ik zwaar geëmotioneerd. Om die vier kerels terug te zien en hun stemmen opnieuw te horen: ik was bijna té aangedaan om te kunnen kijken. Ik zat natuurlijk ook ongelooflijk in spanning: ik wilde zó graag dat het een goede film zou worden. De opluchting achteraf was gigantisch.»

HUMO Hoe dicht was u betrokken bij het tot stand komen van de film?

Welsh «Veel dichter dan bij de eerste film. Danny, producer John Hodge, scenarist Andrew Macdonald en ikzelf hebben de voorbije twintig jaar geregeld samengezeten om over het vervolg te praten. Drie, vier jaar geleden hebben we definitief beslist welke richting we uit wilden. Zo hebben we ervoor gekozen om de verhaallijn van ‘Porno’ los te laten: in onze ogen waren de vier mannen te oud geworden om zich nog aan krankzinnige avonturen te wagen. In plaats daarvan hebben we een verhaal bedacht dat beter bij hun leeftijd paste.»

HUMO Ergens is het wel jammer dat jullie ‘Porno’ hebben losgelaten. Ik had de mannen graag bezig gezien op de set van een pornofilm.

Welsh «Ja, maar die plotlijn was volledig achterhaald: die homemade porno-industrie die ik in ‘Porno’ beschrijf, bestaat vandaag nauwelijks nog. De saunabusiness waar Sick Boy en Renton zich in ‘T2’ aan wagen, is daarentegen volop aan het boomen. Ik kan het weten: Danny, John en ik hebben de sauna’s in Edinburgh grondig verkend (lacht). Oorspronkelijk was ‘Porno’ sowieso niet bedoeld als een vervolg op ‘Trainspotting’: ik wilde in eerste instantie een roman schrijven over het pornomilieu. Het idee om de personages uit ‘Trainspotting’ erbij te betrekken, is pas later gekomen.»