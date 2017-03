De diva-monologen: Hilde Van Mieghem en Viviane De Muynck verfilmen 'Sprakeloos' van Tom Lanoye

'Ik heb in mijn broek gescheten van de angst, maar dat kon de pret niet drukken'

HUMO Zal ik vriendelijk beginnen, Hilde? ‘Zonder Viviane was deze film onmogelijk geweest,’ zou je kunnen zeggen.

Hilde Van Mieghem «Dat zou dan wel niet kloppen. Want we hebben lang aan Kitty Courbois gedacht voor die rol, omdat we erg hoopten op Nederlands geld en dan moesten we voor één van de twee hoofdrollen wel iemand uit Nederland nemen. Maar we vonden uiteindelijk geen geld in Nederland en dus kon ik in Vlaanderen op zoek. Ik dacht alle actrices boven de 65 een auditie te laten doen, maar toen zei Marie (haar dochter Marie Vinck, die de rol van de jongere Josée speelt, red.): ‘Er is er maar één die dat kan: Viviane!’ Ze had bij FC Bergman met Viviane gewerkt. Er is voor die rol nog gevochten door andere actrices, maar Marie had gelijk: het moest Viviane zijn. En ook Tom was razend enthousiast.»

HUMO Om de diva te spelen die Lanoyes moeder was, lijkt Viviane dan ook voorbeschikt: ‘De enige diva die we hebben in het theater, en ook de enige diva die er geen is,’ schreef theatercriticus Wouter Hillaert al eens over haar in de krant.

Viviane De Muynck «Dat is zo, ik wil geen diva zijn. Ik heb het er moeilijk mee als ze daarmee afkomen.»

Van Mieghem «Maar allee, schat, je bent toch absolúút een diva! Je hebt geen streken, dat is waar, je bent geen ambetant wijf, maar je hebt wel alle positieve connotaties van een diva: onafhankelijkheid, durf, panache. En ík ben de filmdiva van Vlaanderen – zo simpel is dat (lacht).»

HUMO Jij hebt wél de reputatie de kuren van een diva te hebben.

Van Mieghem «O ja, ze doen alsof ik het vervelendste wicht ben: ‘Van Mieghem, da’s een moeilijke!’ Maar echt: ik ben een lam.»

De Muynck «Wij zijn lammetjes!»

Van Mieghem «Ik zal je uitleggen waarom ik een lam ben: ik ben superprofessioneel. Nooit te laat op de set, altijd goed voorbereid, één en al dienstbaarheid aan tekst en regisseur. Met Viviane is dat net zo. Dat we weleens vechten als we het ergens echt niet mee eens zijn, is nog iets anders.»