De 7 Hoofdzonden van Jan Jaap van der Wal, cabaretier en tv-figuur: 'Jullie Vlamingen hebben van het zondigen een ware kunstvorm gemaakt!'

'Ik heb altijd succes gehad bij meisjes. Ze zijn nieuwsgierig naar hoe het is om een jongen met een hazenlip te kussen'

Inmiddels is Jan Jaap van der Wal ook een bekend gezicht op de Vlaamse televisie: hij maakte zijn opwachting in ‘Café Corsari’, ‘Achter de rug’, ‘Advocaat van de duivel’ en ‘De slimste mens ter wereld’, sinds begin dit jaar is hij één van de sidekicks van Otto-Jan Ham in ‘De ideale wereld’ en op maandag 6 maart krijgt hij Cath Luyten over de vloer in ‘Buurman, wat doet u nu?’.

Een echte Antwerpenaar is hij voorlopig nog niet – daarvoor moet je eerst in foutloos Antwerps Twaalfmaandenstraat (een woord met drie a’s die elk anders worden uitgesproken) kunnen zeggen: Twelfmeungdestroat dus – wat niet evident is voor een jongen uit Leeuwarden, zeker niet als hij met een hazenlip is geboren.

HOOGMOED

Jan Jaap van der Wal «Vlamingen beweren graag dat Nederlanders een grote mond hebben en arrogant zijn. Sinds ik in Antwerpen woon, begrijp ik waar die perceptie vandaan komt. Er is namelijk een groot verschil tussen hoe Nederlanders en Vlamingen communiceren: Nederlanders praten vaak vóór ze denken, terwijl Vlamingen doorgaans wat meer tijd nodig hebben om hun gedachten te formuleren. Ik stel ook vast dat het hier letterlijk en figuurlijk wat stiller is. Als ik op de redactie van ‘De ideale wereld’ aan het werken ben, hangt daar altijd een rust die op Nederlandse redacties niet bestaat: daar is het altijd een drukte vanjewelste, met veel mensen die door elkaar heen kakelen.

»Vlamingen hebben ook de gewoonte om dingen niet concreet te benoemen. Ze zijn bang om zelfingenomen over te komen en anderen te schofferen, dus proberen ze hun mening verbloemd te verwoorden. Voor Nederlanders is dat heel verwarrend: wij begrijpen vaak niet wat jullie bedoelen. Dat gezegd zijnde is het wel sympathiek. Laat ik het zo zeggen: het contact met Vlamingen voelt voor mij soms een beetje alsof je twee dagen eerder met elkaar naar bed bent gegaan en elkaar voor het eerst terugziet – er heerst een raar soort ongemakkelijkheid (lacht).

»Gelukkig heb ik zowel hier als in Nederland een plek om te wonen, dus als ik een beetje gek word van de stilte en de onduidelijke communicatie ga ik gewoon een paar dagen terug. En dat is toch altijd wel even schrikken. Ik weet nog goed dat ik, tijdens de voorbereiding van mijn vorige tournee, al een paar maanden in Antwerpen woonde en even terug naar Nederland moest. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om bij mijn kapper in Amsterdam langs te gaan, en toen ik hem na de knipbeurt vroeg wanneer ik moest terugkomen, antwoordde hij: ‘Als je haar weer helemaal kut zit.’ Die directheid zul je in Vlaanderen nooit horen.»