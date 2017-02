'Als je luistert naar lui die in elke opportuniteit onoverkomelijke obstakels zien, kom je nergens'

SHANE SMITH «Vroeger zou ik gezegd hebben: ‘Well, we try not to be shitty.’ Maar van die bescheidenheid heb ik geen last meer: nu durf ik volop te stellen dat Vice de allerbeste reportages probeert te bieden op het vlak van nieuws, muziek, cultuur en lifestyle. We vertolken internationaal – van New York tot Brussel, van Stockholm tot Shanghai – de stem van de zogeheten generatie Y. ’t Is televisie van en voor millennials.»

HUMO Uitgerekend voor de generatie die zowat versmolten lijkt met haar smartphone, maken jullie televisie?

SMITH (lacht) «Je kunt ervoor kiezen om alles via een website te brengen, maar dan moet je opboksen tegen de Facebooks en de YouTubes van deze wereld, en die strijd kun je nooit winnen. Ik weet ook wel dat de toekomst aan het mobiele internet is, maar op dat platform kun je niet zomaar à volonté video serveren: het kost handenvol geld, en je krijgt er niks voor terug. Op televisie kun je filmpjes van hoge kwaliteit tonen, de advertentie-inkomsten liggen hoger én je kunt er net zo goed internationaal mee gaan. Ik weet dat tv een ouderwets imago heeft in de VS en in Europa, maar in veel andere landen – Brazilië en Indonesië, om er twee te noemen – is het nog altijd de beste manier om een groot publiek te bereiken.»

HUMO Toen jullie jaren geleden besloten om naast een tijdschrift ook videoreportages te gaan maken, werd daar hard mee gelachen.

SMITH «Klopt, maar niet omdat we er niks van bakten. ‘Haha, die hipsters met hun baarden en tattoos’: dat was de teneur. Ik kon ermee leven dat ze ons pakten op het uiterlijk van onze verslaggevers, want dat betekende dat er op de inhoud niks aan te merken viel. Héél goed voor ons zelfvertrouwen.»