'Ik ben een fundamenteel trouwe mens'

Stef Kamil Carlens «In 2004 wilde ik ook al eens kijken hoever ik in m’n eentje zou raken. Maar toen was m’n studio thuis nog lang niet zo goed uitgerust als nu, en had ik nog niet de ervaring en de technische bagage die ik nu wél heb. Ik haalde er een paar muzikanten van de groep bij, daarna nog een paar – en na verloop van tijd besefte ik dat ik weer gewoon met Zita Swoon een plaat aan het maken was. Een goeie zaak, hoor: ik ben nog altijd blij met ‘A Song About a Girls’.

»Nu voelde ik dat verlangen opnieuw, en deze keer kwam ik in m’n eentje al een heel eind. Mijn gitaarspel is beter, en ik ben handiger geworden met percussie. Pas toen ik strijkers nodig had, een contrabas en damesstemmen, heb ik hulp ingeroepen.»

HUMO Live zul je wel een band nodig hebben.

Carlens «Ja, maar het zijn niet de gasten van Zita Swoon. Mijn uitgangspunt was: ik wil de groep veel meer sturen vanuit mijn gevoel voor ritme. Ik heb een installatie uitgewerkt waarin ik met mijn rechtervoet een cajon bespeel, en met mijn linkervoet een harmonium. Daarnaast speel ik natuurlijk gitaar en zing ik. Sinds ik het zo doe, ben ik me veel bewuster van m’n eigen groove, en is het ook veel makkelijker om dat gevoel uit te stralen naar mijn muzikanten. Vroeger liet ik dat meer over aan de andere mensen in de groep. Daardoor gebeurden er interessante dingen, maar die strookten niet altijd met mijn eigen gevoel.»

HUMO Je hebt altijd met heel getalenteerde muzikanten gewerkt. Maar vaak laten net die mensen zich niet sturen.

Carlens «Klopt. De kans bestaat dat je het tapijt onder je voeten laat wegtrekken. Ik heb het al verschillende keren meegemaakt dat ik me moest afvragen wat mijn plaats precies was. Dat heeft ook te maken met het feit dat ik nooit een muzikale opleiding gehad heb. Het was growing up with your pants down. Ik ben lang onzeker geweest, en wat geïntimideerd door wie wel al heel goed wist hoe het allemaal werkte. Maar tegelijk had ik ook al op jonge leeftijd de arrogantie om te zeggen: ‘Kijk naar mij, want ik klim nu op een podium.’ Enfin: ondertussen heb ik de technische bagage én het zelfvertrouwen om doelgericht te maken wat ik in mijn hoofd heb. Dat is ook het gevolg van een hoop ontmoetingen met mensen die me het juiste duwtje in de rug gaven. Tom Barman, bijvoorbeeld: wij tilden elkaar omhoog.»