De niet zo stille overname: hoe de hiphop van Drake, The Weeknd en Bruno Mars de popmuziek heeft overmeesterd

'Zelfs de blanke indiehelden koken tegenwoordig met r&b'

Hiphop in de hitparade, het is geen nieuw fenomeen. In de zomer en de herfst van 1995 kon je geen winkelgalerij, taverne of bowlingzaal binnenstappen zonder op Coolio’s ‘Gangsta’s Paradise’ te stoten. Kort daarop floot de postbode ‘California Love’ van 2Pac terwijl hij uw Playboy in de bus van de buren stak, de leraar godsdienst citeerde op sandalen ‘I’ll Be Missing You’ van Puff Daddy en op Kerstmis 1998 nam opa z’n vals gebit uit om te beatboxen op ‘Hard Knock Life (Ghetto Anthem)’ van Jay Z. Daarna was het de beurt aan Eminem en uw oma.

De manier waarop het genre tegenwoordig de muziekwereld domineert, is wél ongezien. Rihanna, die boobytrap in lingerie, heeft met ‘Love on the Brain’ sinds vorige week haar dertigste toptienhit in Amerika vast: dat zijn er nu officieel meer dan Michael Jackson. Op Mariah Carey na stond daar niemand langer op 1, ook The Beatles niet. Ze is net 29 geworden. Drake en The Weeknd breken de laatste tijd zoveel Spotify- en andere records dat een mens begint te vermoeden dat iemand daar voortdurend nieuwe categorieën zit te bedenken. Drake, een Canadees met een forse muzikale stamboom – zijn vader drumde voor Jerry Lee Lewis, zijn nonkel Larry Graham speelde bas bij Sly & the Family Stone – riep zichzelf al in 2008 uit tot ‘de enige rapper uit het noorden die aanspraak kan maken op de titel Koning van de Hiphop’. Zoveel jaren later lijkt hij gelijk te krijgen, dankzij hits als ‘Hotline Bling’, ‘One Dance’, ‘Started from the Bottom’, ‘Too Good’ en ‘Fake Love’. The Weeknd, bij hitsige huisvrouwen bekend geworden dankzij zijn bijdragen aan de ‘50 Shades of Grey’-soundtrack, bezette in 2015, als eerste en enige ooit, de volledige top drie in de Billboard Hot R&B Songs-lijst. Het nieuwe en donkere geluid dat hij met de hulp van zijn producer Jeremy Rose bedacht, wordt sindsdien gretig gekopieerd. ‘Men beweert dat ik veranderd heb hoe de mensen naar muziek zijn gaan luisteren’, vertelde The Weeknd in één van zijn zeldzame interviews. ‘Of dat klopt, weet ik niet. Maar zet zelf de radio eens aan. Van iedere drie songs zijn er twee doorslagjes van mijn ‘House of Balloons’.’

Hot en cool

Hiphop heeft de muziekwereld op twee manieren overgenomen. Enerzijds hebben muzikanten zoals Drake, Pharrell Williams, Beyoncé of Bruno Mars (2,2 miljard views op YouTube voor ‘Uptown Funk’) hun r&b, funk en ouderwetse rap gaandeweg aangelengd met een veel breder popgevoel. Anderzijds hebben de productietechnieken van iemand als Kanye West genres geïnfecteerd die vroeger mijlenver van hiphop afstonden. Bon Iver, Dirty Projectors en Yeasayer zijn maar een paar blanke indiehelden die tegenwoordig met r&b koken. Chance The Rapper legt het zo uit: ‘Iederéén kan een slot forceren en iemands huis binnenbreken. Maar ergens binnenbreken, de sloten veranderen en er de oorspronkelijke eigenaar van overtuigen dat het niet zijn maar jouw huis is: dat is andere koek.’