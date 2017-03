'Mijn leven is merkbaar verbeterd sinds ik over andermans ellende zing'

Jason Williamson werd geboren in 1970 en maakte nog net de hoogdagen van The Jam mee. Hij groeide op in Grantham, Lincolnshire, het dorp waar ook Margaret Thatcher werd geboren, en ondervond de jaren 80 van de Iron Lady aan den lijve. Hoe hij de jaren 90 doorbracht? In vogelvlucht: een cocaïneverslaving, een drankprobleem, diverse mislukte gitaargroepjes, interimjobs (waaronder die van verkoper bij Paul Smith en inpakker van Playboyslipjes), en een langdurige liaison met het begrip ‘platzak’.

Vandaag is Williamson (links op de foto) alweer tien jaar de voorman van het door muziekfans, Humo en Stijn Meuris stevig aan de borst gedrukte punkgroepje Sleaford Mods. In z’n songs en bindteksten kijkt hij niet op een ‘fuck’, ‘shit’ of ‘wanker’ minder, in interviews geeft hij iedereen van Noel Gallagher tot Miles Kane er stevig van langs, maar Williamson zit duidelijk goed in z’n vel – fit, goedlachs, welbespraakt en op babyblauwe sportschoenen waar buiten hijzelf alleen de jonge Mike Skinner mee wegkwam.

HUMO In z’n oorspronkelijke betekenis was een mod een modernist. Wie zich nu mod noemt, is vaak doordrongen van nostalgie naar de sixties en dus net retro. Ik veronderstel dat de ‘Mods’ in Sleaford Mods modernisten zijn?

Jason Williamson «Ja, maar het is ook een knipoog naar mijn verleden: ik was een grote fan van The Jam. De originele mods in de jaren 60 waren blanke – of soms zwarte – working class lads. Een straatcultuur waarvan ik erg hield, en die me zeker ook heeft beïnvloed. Maar dat is nu allemaal wég, je kunt het niet zomaar recreëren. Het heeft geen zin om nu in een parka op een Vespa rond te rijden– je ziet er gewoon uit als een idioot. Of nee, misschien niet als een idioot, maar het heeft allemaal geen zin. Het is: het verleden. Onze groepsnaam is dus een knipoog naar al die dingen, maar ook een pleidooi om vooruit te bewegen, iets in het hier en nu te doen. Vooruitdenken, intelligentie: dat is wat het woord ‘modernist’ bij me oproept.»

HUMO De muziekindustrie draait tegenwoordig op nostalgie: ninetiesgroepen krijgen van festivals geld aangeboden om toch maar een reünieconcert te komen spelen. Zij zijn de headliners, groepen van nu krijgen de kans niet meer om te groeien.

Williamson «Dat is voor een groot stuk de schuld van de labels, die bezweken zijn onder de commerciële druk. Maar wat er ook mee te maken heeft: mensen in bands denken niet meer na. They’ve stopped thinking. Ze zijn bereid om het spelletje mee te spelen voor een paar onnozele beloningen: wat geld, de kans om van huis weg te zijn, te touren, een beetje drugs – je kent het.