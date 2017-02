Arno Hintjens «Drie minuten en een half. Vint, da’s maf. Wie had dat gedacht? Ik alvast niet. Bij de AB hadden ze voorgesteld om in de grote zaal te spelen, maar ik wilde het klein houden. ’t Is een try-out, hè. We gaan een week spelen en repeteren in de Club van de AB. We zullen zien wat het geeft, en of er een vervolg op komt. Ik speel dit jaar ook nog veertig concerten onder mijn eigen naam.»

HUMO Waarom doe je dit dan nu?

Hintjens «Iemand had mij die platen van Tjens Couter en de eerste van T.C. Matic nog eens laten horen, op vinyl. Ik had die al heel lang niet meer gehoord. ‘Waarom speel je die songs niet nog eens?’ zei hij. En het leek mij wel een goed idee. Eens geen ‘Oh la la la’ of ‘Putain putain’, maar de onbekendere dingen.»

HUMO Wat dacht je toen je die platen terughoorde?

Hintjens «’t Was bizar. Ik kreeg heimwee naar de rock-’n-roll van de jaren 60 en 70. De tijd dat het nog synoniem was voor revolte. Die rock-’n-roll is dood, hè. Er is tegenwoordig meer rock-’n-roll in de coiffeursalons dan in de rock-’n-roll. Wat nu voor gevaarlijk en rebels moet doorgaan, klinkt als het equivalent van je voeten wassen met kousen aan (lacht).»