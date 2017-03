De comeback van Freaky Age: 'We zijn even hard bezig geweest als vroeger, alleen achter gesloten deuren'

'Ik zie mezelf niks anders doen dan dit'

Toen Freaky Age in 2006 op het podium van de finale van Humo’s Rock Rally stond, waren de bandleden pas 14. Ondanks die jeugdige leeftijd ontpopten frontman Lenny Crabbe en zijn kompanen zich tot noeste werkers, met tussen 2007 en 2012 één ep en drie platen tot gevolg. Daarna werd het stil: vier jaar geleden kroop de groep de Ternatse Luna Barn Studio in, en daar komen ze nu pas uit met hun nieuwe plaat ‘Inner Stranger’.

Lenny Crabbe (zang, gitaar) «We hebben nooit beslist om het even kalm aan te doen. Na onze laatste tour ben ik voor een jaar naar Berlijn verhuisd, maar zodra ik terug was, hebben we de draad meteen weer opgenomen. Voor mensen lijkt het alsof we járen verdwenen zijn, maar we zijn evenveel met Freaky Age bezig geweest als daarvoor, alleen achter gesloten deuren.»